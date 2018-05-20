اليمن: 12 غارة للتحالف على 4 محافظات

جدد طيران التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن غاراته على العاصمة صنعاء، بالتزامن مع شنه غارات على محافظات حجة وتعز وصعدة في اليمن.

صنعاء — سبوتنيك. وذكر مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك"، "إن طيران التحالف شن مساء اليوم الأحد 20 مايو/ أيار، غارة على معسكر الحفا التابع لقوات الحرس الجمهوري جنوب العاصمة، بعد ساعات من تنفيذ التحالف غارة على معسكر الاستقبال في مديرية همدان شمال غربي العاصمة".

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وأضاف المصدر أن " التحالف استهدف بـ 4 غارات مديرية موزع في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، كما قصف بـ 4 غارات أطراف مديرية ميدي في محافظة حجة شمال غربي اليمن".

وأشار إلى "تعرض محافظة صعدة الحدودية مع السعودية إلى غارتين لطيران التحالف استهدفتا منطقة المهاذر في مديرية سحار".

يذكر أن التحالف العربي بقيادة السعودية، يشن منذ 26 مارس/ آذار 2015، غارات مكثفة على مواقع جماعة "أنصار الله" وحلفائهم، المسيطرين على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم شمال اليمن، في محاولة لمؤازرة قوات الجيش الموالية للرئيس هادي لانتزاع السيطرة على مجمل الأراضي اليمنية بعد سيطرة جماعة "أنصار الله" عليها في يناير/ كانون ثاني 2015.