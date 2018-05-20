أول فيديوهات لسقوط ذراع رافعة متحركة في المسجد الحرام

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات لحادثة سقوط سقوط ذراع رافعة متحركة داخل منطقة عمل في المسجد الحرام، الأحد 20 مايو/أيار الجاري، والتي أسفرت عن إصابة سائق المعدة بإصابات طفيفة.

ونشر الموقع الرسمي لإمارة منطقة مكة تغريدة ومجموعة صور عبر حسابها "تويتر" أنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث أن الموقع مخصص للعمل وليس للصلاة ولا لمسار المعتمرين والزوار. أصيب سائق المعدة بإصابات طفيفة.

وقالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إنه "في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم الأحد، حدث انحراف رافعة صغيرة متحركة (ونش) عن مسارها، وسقوطها بسبب الحمولة الزائدة في منطقة عمل معزولة، بالقرب من الباب "160" في التوسعة السعودية الثالثة من الخارج، ولم تُسجل أية إصابات — ولله الحمد — سوى إصابة السائق بإصابات طفيفة"، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.