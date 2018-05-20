اليمن: اغتيال جنديين من الحرس الرئاسي في تعز

اغتال مسلحون جنديين من اللواء الرئاسي في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

© AFP 2018 / اليمن: نجاة قائد عسكري من محاولة اغتيال في عدن

صنعاء — سبوتنيك . وصرح مصدر محلي في محافظة تعز لوكالة "سبوتنيك"، بأن "مسلحين أطلقوا النار مساء يوم الأحد 20 مايو/ أيار، على الجنديين في اللواء الخامس حرس رئاسي تميم الحاج ومحمد زغلول، أثناء عملهما ضمن اللجنة الأمنية في شارع النقطة الرابعة شرق مدينة تعز".

وأضاف "أن الجنديين قتلا على الفور إثر الهجوم، فيما لاذ المسلحون بالفرار".

وكان مسلحون اغتالوا، الاثنين 14 مايو الجاري، الشيخ محمد الذبحاني إمام وخطيب مسجد السعيد في منطقة عصيفرة شمال مدينة تعز.