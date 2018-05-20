زحالقة يؤكد استمرار الاحتجاجات بالأراضي الفلسطينية ويطالب بإطلاق سراح المعتقلين

طالب النائب جمال زحالقة، رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة في الكنيست الإسرائيلي، بإطلاق سراح المعتقلين من مظاهرة الغضب من أجل غزة يوم الجمعة الماضي.

وقال زحالقة، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد، 20 مايو/ أيار، "الشرطة الإسرائيلية تتعامل مع المواطنين العرب كأعداء، وأهداف واعتبارات الشرطة الإسرائيلية سياسية وهي إسكاتنا ومنعنا من إيصال صوتنا وتضامننا مع أبناء شعبنا في غزة. الشرطة الاسرائيلية تقمع وتعتدي على المتظاهرين والجيش الاسرائيلي يقتل ابناء شعبنا في غزة بأوامر من المجرمين الأكبر نتنياهو وليبرمان.

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وطالب زحالقة والذي شارك في مظاهرة أمام المحكمة في حيفا، بالتحقيق في العنف الذي تتبعه الشرطة تجاه المتظاهرين والمعتقلين، مما أدت الى إصابات عديدة ومن ضمنها كسر رجل مدير مركز مساواة، جعفر فرح.

وأكد زحالقة، على "استمرارية الاحتجاجات والمظاهرات ضد القمع والقتل والاحتلال"، ودعا إلى "تصعيد النضال في كافة أماكن تواجد الشعب الفلسطيني وبالأخص في القدس والضفة والداخل إلى جانب غزة التي أطلقت مسيرة العودة".

وقال زحالقة: "الدم الذي يسيل في غزة هو دمنا وعلينا أن نثبت لأنفسنا والقاصي والداني أننا شعب واحد لديه قضية واحدة عنوانها تصحيح الغبن التاريخي الذي لحق بشعب فلسطين وتحقيق الحرية والعدالة، في هذه المعركة نحن نعرف أن كل أحرار العالم معنا وكل أنذال العالم مع مجرمي الحرب الإسرائيليين".