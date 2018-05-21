اليمن: 30 قتيلا وجريحا بصفوف "أنصار الله" وقوات هادي تحاصر باقم

حققت قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، تقدماً في معارك مع مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

صنعاء — سبوتنيك. وأفاد مصدر بالمركز الإعلامي للجيش اليمني لوكالة "سبوتنيك"، "بأن الجيش تمكن من السيطرة على مناطق واسعة من وادي الثعبان وسلسلة جبال يفع الصغرى وتباب يزهر وأجزاء من جبال الحديد في مديرية باقم شمال صعدة، اثر عملية عسكرية بإسناد من طيران التحالف الذي استهدف بغارات مواقع وتعزيزات للحوثيين".

© REUTERS / HANDOUT متحدث الجيش اليمني: قريبا نقصف هذه الدول العربية

وأشار إلى "مقتل وإصابة 30 من الحوثيين خلال المعارك، وأسر آخرين بينهم قيادات ميدانية كبيرة، فيما استعاد الجيش اليمني كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة والأجهزة اللاسلكية".

مؤكداً "أن الجيش يحاصر مركز مديرية باقم من كافة الاتجاهات استعداداً لاقتحامها والسيطرة عليها".

وتدور في محافظة صعدة معارك بين قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ومسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في 5 جبهات هي: باقم وعلب وكتاف والظاهر ورازح".