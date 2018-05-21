"أنصار الله" يعطبون مدرعة وآلية سعوديتين

صنعاء — سبوتنيك. وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك": "إن مسلحي أنصار الله أعطبوا بصاروخ موجه آلية للجيش السعودي غرب موقع السديس في نجران، كما نصبوا في ذات المنطقة كميناً بعبوة ناسفة لعربة سعودية، ما أسفر عن إعطابها".

© REUTERS / Faisal Al Nasser/Files تقرير: الجيش السعودي مقبل على استخدام أشهر سلاح في العالم

وأضاف "أن مدفعية أنصار الله قصفت تجمعات للجيش السعودي في حصن الحماد وموقع نهوقة في نجران، وأعطبت معدلاً عيار 12.7 ملم في موقع الشبكة بذات القطاع".

مشيراً إلى "تعرض تجمعات للجيش السعودي في موقع الغاوية وقلل الشيخ في جيزان إلى قصف بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية لأنصار الله".

يذكر أن مسلحي أنصار الله ينفذون هجمات على مواقع وتجمعات للجيش السعودي في المناطق الحدودية بجيزان ونجران وعسير، تتنوع بين قصف وكمائن وعمليات قنص، كرد على العمليات العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن منذ 26 مارس/أذار 2015.