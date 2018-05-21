صحيفة: زعيم "داعش" حي ويخطط لتحول "خطير" باستخدام أطفال المدارس

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" عن معلومات استخبارتية تؤكد أن أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم "داعش" ما زال على قيد الحياة، بل ويشرف على استراتيجية طويلة الأمد لقيادة الأعداد المتبقية من التنظيم في شرقي سوريا.

وزعمت الصحيفة أن البغدادي اختار أن يكون خفيا حتى داخل التنظيم، على الرغم من تأكيدات مسؤولين في "داعش" إلقاء القبض عليه في عملية مشتركة قام بها ضباط أتراك وعراقيون في وقت سابق من عام 2018.

وأوضحت الصحيفة أن البغدادي وجه دعوة بشكل شخصي لعقد اجتماع بالقرب من مدينة دير الزور السورية، لمناقشة إعادة كتابة المنهج التعليمي للتنظيم.

وتشير المعلومات الاستخباراتية وفقا للصحيفة، إلى أن البغدادي حول اهتمامه في الأشهر الأخيرة للنجاة من الدمار الذي لحق بالتنظيم في العراق وسوريا.

خطة البغدادي

ويؤكد مسؤولون أمريكيون أن كل هذه التصرفات تعطي انطباعا عن تراجع منظم، يستعد من خلاله البغدادي للتحول من "دولة الخلافة" إلى حركة إرهاب دولي.

وقال نيكولاس راسموسن، المدير السابق للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب: "عندما كانوا يفقدون الموصل والرقة، كنا نرى مؤشرات تفيد أنهم يخططون للعمل من جديد كمنظمة سرية".

وأضاف: "حينما كان يتم طردهم من مواقعهم، كانوا يتركون وراءهم ما يشبه نواة لخلية إرهابية".

الأولوية للأطفال وطلبة المدارس

وتواصلت الصحيفة مع أحد عملاء داعش حسبما أكدت، والذي قال إن البغدادي وكبار القادة قرروا إعطاء الأولوية لتلقين الأطفال والمجندين، سواء داخل العراق أو سوريا أو في الخارج، أفكارهم عبر الإنترنت.

وأضاف العميل: "أن القيادة مقتنعة بأنه طالما في الإمكان التأثير على الجيل القادم من خلال التعليم، ستستمر فكرة الخلافة حتى لو اختفت دولة الخلافة.

ويشير مسؤولون أمريكيون للصحيفة، إلى أن البغدادي لا يزال في سوريا، في أحد المناطق المتبقية التي ما زال داعش يسيطر عليها.

وترى الصحيفة أن البغدادي، مستعد وقادر على التواصل عندما يحتاج، مع قواته المتناثرة وكبار مساعديه.