عريقات يكشف تطورات الحالة الصحية للرئيس الفلسطيني

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، مساء الأحد، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بـ"صحة جيدة وسيغادر المستشفى، اليوم الاثنين أو غدا الثلاثاء".

ووفقا لـ"الأناضول"، أضاف عريقات: "خضع الرئيس (عباس) لفحوصات إضافية، يوم الأحد، في المستشفى الاستشاري في رام الله، وكانت النتائج مطمئنة للغاية، وهو بصحة جيدة جداً".

© AFP 2018 / ABBAS MOMANI عباس يجري فحوصات طبية للمرة الثانية خلال أسبوع

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية " وفا " أن نتائج الفحوصات، التي أجراها عباس، "جيدة وحالته الصحية مطمئنة".

وقالت إنه استكمل الفحوصات الطبية اللازمة، بعد العملية الجراحية التي أجريت له في الأذن الوسطى، الثلاثاء الماضي، في المستشفى ذاته.

ويوم السبت، نقل عباس إلى قسم الطوارئ في المستشفى المذكور، وأجريت له فحوصات عاجلة وتخطيط (رسم) للقلب وبعض الإجراءات الطبية في قسم الأشعة قبل أن يغادر المستشفى.

وباتت صحة عباس (82 عاماً) محط أنظار، بعد خضوعه لفحوصات طبية بالولايات المتحدة، في فبراير/شباط الماضي، قالت السلطات الفلسطينية، آنذاك، إن "نتائجها إيجابية ومطمئنة".