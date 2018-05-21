الإمارات تعلن عن نظام جديد لتأشيرات الدخول

أعلن مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأحد، عن إطلاق منظومة متكاملة لتأشيرات الدخول لاستقطاب الكفاءات والمواهب في كافة القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني.

كما وافقت الحكومة الإماراتية على خطوات تسمح بتملك المستثمرين الأجانب شركات مقرها الإمارات بنسبة 100% بحلول نهاية العام، وفق بيان رسمي.

وقال بن راشد، إن القرار يأتي في إطار تغيير أوسع للنظام يتضمن منح "تأشيرات إقامة للمستثمرين تصل لـ10 أعوام، وتأشيرات إقامة تصل لـ10 أعوام للمتخصصين من أطباء ومهندسين وغيرهم ولأسرهم وأيضا للطلاب المتفوقين".

محمد بن راشد: ترأست اجتماعا لمجلس الوزراء أقررنا خلاله التالي: 100% تملك المستثمرين العالميين للشركات بالدولة، تأشيرات إقامة للمستثمرين تصل ل10 أعوام ،وتأشيرات إقامة تصل ل10 أعوام للمتخصصين من أطباء ومهندسين وغيرهم ولأسرهم وأيضا للطلاب المتفوقين. pic.twitter.com/RfxaJeCSdd — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) May 20, 2018

وقالت وكالة الأنباء الرسمية "وام" إن بن راشد وجه "وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع الأطراف المعنية لتطبيق القرار ومتابعة مستجداته ورفع دراسة تفصيلية في الربع الثالث من العام الحالي".

وأكد حاكم دبي على أن دولة الإمارات ستبقى هي أرض الفرص، وهي أفضل بيئة لتحقيق أحلام البشر، وإطلاق إمكانياتهم الاستثنائية.

محمد بن راشد: بيئتنا المنفتحة، وقيمنا المتسامحة، وبنيتنا التحتية، وتشريعاتنا المرنة تشكل افضل خطة لاستقطاب الاستثمارات العالمية والمواهب الاستثنائية، وستبقى دولة الإمارات هي أرض الفرص، وهي أفضل بيئة لتحقيق أحلام البشر، وإطلاق إمكانياتهم الاستثنائية. #الإمارات pic.twitter.com/NHpLZ0nm81 — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) May 20, 2018

وفي الوقت الحالي لا يمكن للأجانب بشكل عام تملك أكثر من 49 % من أي شركة في دولة الإمارات ما لم تكن مدرجة في "منطقة حرة خاصة".