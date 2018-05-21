بالفيديو... "أنصار الله" يقصفون مطار جيزان جنوب السعودية بصاروخ باليستي

أطلق مسلحو جماعة أنصار الله "الحوثيون" صاروخاً باليستياً على مطار دولي في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

صنعاء — سبوتنيك. وذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم جماعة أنصار الله "ان القوة الصاروخية أطلقت فجر اليوم الاثنين 21 مايو/ أيار، صاروخاً باليستياً نوع بدر 1 على مطار جيزان".

© AFP 2018 / Fayez Nureldine احتراق ناقلة وقود ومحطة غاز بغارات للتحالف على اليمن

وقال وسائل إعلام سعودية، إن الصاروخ فشل في استهداف الأراضي السعودية، بعد أن تصدت قوات الدفاع الجوي السعودية له.

ويأتي القصف الصاروخي لجماعة أنصار الله عقب يومين من استهدافهم لواء الرادارات بمنطقة خميس مشيط في قطاع عسير بصاروخ باليستي من ذات النوع.

يذكر أن جماعة أنصار الله أعلنت في مارس/ أذار الماضي دخول منظومة بدر1 الباليستية إلى الخدمة التي تعمل بالوقود الصلب وتبلغ سرعة الصاروخ 4.5 ماخ.