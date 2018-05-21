بالفيديو... "أنصار الله" يقصفون مطار جيزان جنوب السعودية بصاروخ باليستي

صنعاء — سبوتنيك. وذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم جماعة أنصار الله "ان القوة الصاروخية أطلقت فجر اليوم الاثنين 21 مايو/ أيار، صاروخاً باليستياً نوع بدر 1 على مطار جيزان".
ويأتي القصف الصاروخي لجماعة أنصار الله عقب يومين من استهدافهم لواء الرادارات بمنطقة خميس مشيط في قطاع عسير بصاروخ باليستي من ذات النوع.
يذكر أن جماعة أنصار الله أعلنت في مارس/ أذار الماضي دخول منظومة بدر1 الباليستية إلى الخدمة التي تعمل بالوقود الصلب وتبلغ سرعة الصاروخ 4.5 ماخ.
#عاجل اعتراض صاروخ باليستي في سماء جازان قبل قليل pic.twitter.com/Yke1q9267A— قاسم الزرعي (@Qasem_alzarea) May 21, 2018
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)