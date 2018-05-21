قاسمي: ما يشاع أن "سائرون" تحاول إخراج إيران من العراق أمر غير صحيح

نفى المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، أن يكون تحالف "سائرون" المدعوم من رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر والفائز في الانتخابات العراقية الأخيرة، في مسعى لإخراج إيران من العراق.

طهران — سبوتنيك. وقال قاسمي في مؤتمر صحفي اليوم، "ما يشاع أن "سائرون" في العراق تريد إخراج إيران من العراق أمر غير صحيح"، موضحاً "نحترم نتيجة الانتخابات في العراق ولسنا قلقين على مستقبل الشعب العراقي".

© AP Photo / كتلة مقتدى الصدر تفوز بالانتخابات البرلمانية في العراق

وفي وقت سابق أكد حسن العاقولي، رئيس ائتلاف "سائرون"، أن الائتلاف لن يدخل في تحالفات مبنية على أساس طائفي، مستبعدا التحالف مع ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي وائتلاف "الفتح" بزعامة هادي العامري.

وفازت قائمة ائتلاف "سائرون" بالمرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية العراقية بعد إعلان نتائج 16 محافظة من أصل 18، فيما حل ائتلاف "الفتح" بالمرتبة الثانية وائتلاف "النصر" بالمرتبة الثالثة.

ويتعين على القائمة الفائزة في الانتخابات أن تخوض مفاوضات مع الكتل الأخرى تحت قبة البرلمان لتشكيل الحكومة خلال تسعين يوما كما يشترط الدستور العراقي.