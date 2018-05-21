مصدر عسكري: الجيش السوري يستأنف عملياته ظهر اليوم في الحجر الأسود بعد وقف قصير لإطلاق النار

ذكر مصدر عسكري سوري، اليوم الإثنين 21 مايو/أيار الجاري، أن "الجيش السوري سيستأنف عملياته ظهر اليوم في الحجر الأسود فور انتهاء وقف إطلاق النار الذي فرضه مساء أمس لأسباب إنسانية".

ونقلت وكالة الأنباء السورية " سانا " عن مصدر عسكري قوله، إنه "تم مساء الأمس ولأسباب إنسانية وقف مؤقت لإطلاق النار تم خلاله إخراج النساء والأطفال والشيوخ من منطقة الحجر الأسود".

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy الجيش السوري يقترب من إعلان الانتصار في الحجر الأسود

وأضاف المصدر العسكري، بأن "وقف إطلاق النار المؤقت ينتهي ظهر اليوم، ويستأنف فورا الجيش العربي السوري عملياته العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي".

وكانت أنباء متضاربة برزت الأيام القليلة الماضية، عن طلب مسلحي تنظيم "داعش" الاستسلام والانسحاب من الحجر الأسود، مقابل السماح لمسلحي التنظيم بالخروج مع عائلاتهم باتجاه آخر، جيب لهم في ريف السخنة بريف حمص، إلا أن الجيش السوري نفى أكثر من مرة هذا الاتفاق، مؤكدا على مواصلة عملياته ضد داعش.