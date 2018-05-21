باراغواي تفتح سفارة في القدس لتصبح ثاني دولة تقتدي بأمريكا

وحضر رئيس باراغواي هوراسيو كارتيس، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو مراسم الافتتاح، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.
وكانت حركة "حماس"، قد دعت إلى الخروج في مسيرات العودة تزامنا مع ذكرى النكبة، والاحتجاج بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، حيث توجه آلاف الشباب الفلسطيني من غزة نحو الشريط العازل مع إسرائيل، مما أسفر في اشتباكات مع الشرطة والجيش الإسرائيلي، وأدى إلى مقتل ما يزيد عن 60 فلسطيني وجرح الآلاف منهم.
كما افتتحت غواتيمالا سفارة لها في القدس يوم الأربعاء 16 مايو.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كانون الأول/ديسمبر عام 2017 الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمربكية من تل أبيب إلى القدس. وهذا ما تم بالفعل يوم 14 أيار/مايو.
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