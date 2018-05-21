مجلس إنقاذ غرب العراق: عمليات تزوير طالت الانتخابات

كشف مجلس إنقاذ الأنبار، المحافظة التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق، غربا، عن عمليات تزوير طالت مراكز الاقتراع وأوراق الانتخابات البرلمانية، وشراء للأصوات بمبلغ لا يقل عن 100 دولار للصوت الواحد.

وصرح رئيس المجلس، الشيخ حميد الهايس، لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الاثنين، 21 مايو/أيار، قائلا:

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الانتخابات البرلمانية في محافظة الأنبار، كلها زورت، منها الآلاف من الأصوات التي تم تزويرها خاصة بتصويت الذين يعملون في الفريق الانتخابي بدل البطاقة المفقودة للناخبين أثناء التهجير والنزوح على يد تنظيم "داعش".

وأعتبر الهايس، الانتخابات البرلمانية التي جرت في يومها الخاص للأجهزة الأمنية يوم 10 مايو، والعام في يوم السبت الذي صادف 12 من الشهر الجاري، "باطلة".

وألمح إلى أن أوراق الانتخابات الخاصة بالنازحين في المخيمات، تم التصويت عليها من قبل المزورين في ليلة الجمعة على السبت، أي قبل انطلاق عملية الاقتراع العام، وبأعداد تعادل أضعاف النازحين الموجودين.

ويقول الهايس، "تصوري، جمعوا البطاقات والأجهزة ونقلوها إلى داخل البيوت واخذوا يصوتون في مناطق منها الحبانية، والخالدية، إضافة إلى أن مراكز للاقتراع تم فتحها في الرمادي "مركز المحافظة" في الساعة الثالثة والنصف عصرا حسب التوقيت المحلي.

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وعن أسعار الأصوات التي تم شراؤها قبل الانتخابات البرلمانية، قال رئيس مجلس إنقاذ الأنبار، إن "الصوت الواحد بلغ سعره 100 دولار أمريكي، وأكثر"، منوها إلى مراكز انتخابية تم بيعها بالكامل.

وجرت الانتخابات البرلمانية العراقية في 12 أيار/ مايو الجاري، بنظام التصويت الإلكتروني الذي يطبق للمرة الأولى في البلاد.

وتصدر "سائرون" الكيانات السياسية العراقية في هذه الانتخابات بفوزه بنحو 54 مقعدا في البرلمان الجديد، بينما حل "الفتح" المرتبة الثانية بنحو 47 مقعدا، وجاء "النصر" ثالثا بفوزه بنحو 42 مقعدا، وحصل تيار الحكمة الوطني على نحو 20 مقعدا فقط.