تركي آل الشيخ يعلق على إنقاذ ابن سلمان للكرة السعودية

وغرد آل الشيخ عبر حسابه على "تويتر": "لا أجد كلمات تعبر عن مدي شكري وامتناني لسمو سيدي ولي العهد؛ على دعمه الكبير للشباب والرياضه السعودية. فالرياضه السعوديه قبل لقاء سمو سيدي ولي العهد شيء، وبعده شيء آخر".
لا أجد كلمات تعبر عن مدي شكري وامتناني لسمو سيدي ولي العهد؛ على دعمه الكبير للشباب والرياضه السعودية.— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) May 20, 2018
فالرياضه السعوديه قبل لقاء سمو سيدي ولي العهد شيء، وبعده شيء آخر..
ويبلغ إجمالي ديون الأندية السعودية، نحو مليار ريال سعودي (266.641 مليون دولار أمريكي).
كما أن ولي العهد، قرر دفع جميع رواتب لاعبي المنتخب الوطني قبل مونديال روسيا 2018.
وقال تركي آل الشيخ، في برنامج "الخيمة" إنه قبل اللقاء مع الأمير محمد بن سلمان كانت الرياضة في المملكة تتجه إلى "كارثة".
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