تركي آل الشيخ يعلق على إنقاذ ابن سلمان للكرة السعودية

علق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ على تكفل ولي العهد محمد بن سلمان بإنهاء أزمة الديون الخارجية للأندية السعودية.

وغرد آل الشيخ عبر حسابه على "تويتر": "لا أجد كلمات تعبر عن مدي شكري وامتناني لسمو سيدي ولي العهد؛ على دعمه الكبير للشباب والرياضه السعودية. فالرياضه السعوديه قبل لقاء سمو سيدي ولي العهد شيء، وبعده شيء آخر".

لا أجد كلمات تعبر عن مدي شكري وامتناني لسمو سيدي ولي العهد؛ على دعمه الكبير للشباب والرياضه السعودية.

فالرياضه السعوديه قبل لقاء سمو سيدي ولي العهد شيء، وبعده شيء آخر.. — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) May 20, 2018

​ويبلغ إجمالي ديون الأندية السعودية، نحو مليار ريال سعودي (266.641 مليون دولار أمريكي).

كما أن ولي العهد، قرر دفع جميع رواتب لاعبي المنتخب الوطني قبل مونديال روسيا 2018.

وقال تركي آل الشيخ، في برنامج "الخيمة" إنه قبل اللقاء مع الأمير محمد بن سلمان كانت الرياضة في المملكة تتجه إلى "كارثة".