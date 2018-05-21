رئيس اليمن يعين أحد مؤسسي "الحراك الجنوبي" قائدا للشرطة العسكرية

عين الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، الأحد، أحد مؤسسي الحراك الجنوبي، قائدا لقوات الشرطة العسكرية في عموم البلاد.

وذكرت وكالة "سبأ" الرسمية أن هادي أصدر قرارا جمهوريا قضى بتعيين اللواء الركن "ناصر علي ناصر النوبة" قائداً لقوات الشرطة العسكرية العامة، وقائداً لقوات الشرطة العسكرية فرع عدن.

© REUTERS / FAISAL AL NASSER اليمن: اغتيال جنديين من الحرس الرئاسي في تعز

وجاء القرار بعد يومين من وفاة القائد السابق لقوات الشرطة العسكرية، اللواء أحمد علي الحدي، جراء مرض عضال في العاصمة المصرية القاهرة.

ويعد النوبة أحد أبرز مؤسسي مكون "الحراك الجنوبي" الذي كان قطاع فيه يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، منذ العام 2007، لكنه انضم مؤخرا إلى صف الموالين للرئيس هادي.

ونهاية العام الماضي دخل "النوبة" في خلافات مع قيادات "المجلس الانتقالي الجنوبي الحالي"، وشن هجوما عليهم بسبب مطالبتهم بالانفصال.

وعيّن هادي، العميد النوبة، في العام 2015، قائدا لمحور عتق العسكري في محافظة شبوة، وقائدا للواء 30 مشاة.

ويسعى الرئيس هادي، إلى تعزيز حضور الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن، بتعيين قيادات عسكرية موالية له، وسط خلافات مع قيادات أمنية تتهم بـ"الولاء للإمارات"، وعلى رأسها "قوات الحزام الأمني" وإدارة شرطة عدن.