"مذكرة مشتركة" تطالب بعودة العلاقات مع قطر

وقعت مجموعة من النواب الأردنيين والقطريين، يوم أمس الأحد، على مذكرة مشتركة تطالب رئيس وزراء الأردن، هاني الملقي، بإعادة التمثيل الدبلوماسي في قطر إلى مستواه الطبيعي.

ووفقاً لصحيفة "الغد" الأردنية، دعا رئيس وأعضاء لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية — القطرية، في مذكرة تبنتها النائب منتهى البعول، رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي برفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع دولة قطر.

© Sputnik . Sergej Guneev الأردن يخفض تمثيله الدبلوماسي في قطر ويغلق مكتب "الجزيرة"

وجاء في المذكرة التي وقعها أعضاء اللجنة، أن "خطوتهم تأتي انطلاقا من حرصها على الحفاظ على علاقات الأخوة مع دولة قطر الشقيقة، معربين عن أملهم أن تقابل خطوتهم تلك استجابة من قبل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بإعادة السفير القطري إلى عمان حفاظا على تاريخ العلاقة المشرفة بين الدولتين وبما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين".

وكانت الحكومة الأردنية قررت في يونيو/ حزيران الماضي، خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر، وقال وزير الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي باسم الحكومة محمد المومني وقتها إنه "بعد دراسة أسباب الأزمة، التي تشهدها العلاقات بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وبين قطر، قررت الحكومة تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع الدوحة".