"مذكرة مشتركة" تطالب بعودة العلاقات مع قطر

ووفقاً لصحيفة "الغد" الأردنية، دعا رئيس وأعضاء لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية — القطرية، في مذكرة تبنتها النائب منتهى البعول، رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي برفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع دولة قطر.
وكانت الحكومة الأردنية قررت في يونيو/ حزيران الماضي، خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر، وقال وزير الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي باسم الحكومة محمد المومني وقتها إنه "بعد دراسة أسباب الأزمة، التي تشهدها العلاقات بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وبين قطر، قررت الحكومة تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع الدوحة".
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