محكمة التمييز البحرينية تؤيد أحكاما بالإعدام والسجن لقتلة شرطي

صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أحمد الحمادي، اليوم الاثنين، بأن محكمة "التمييز- الدائرة الثانية أصدرت حكماً اليوم، وقضت بإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما الثاني والثالث وتأييد أحكام السجن المقضي بها بحق باقي المتهمين، وذلك في قضية قتل شرطي، وتأسيس جماعة إرهابية، وحيازة وإحراز عبوة قابلة للاشتعال.

القاهرة- سبوتنيك. وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "البلاد" المحلية، أمرت المحكمة بإلغاء ما قضي به من إلزام المحكوم عليه الأول والرابع بأداء مبلغ 3300 دينار (حوالي 20 ألف دولار أميركي)، قيمة تلف شاحنة خاصة.

© Sputnik . Edward Peskov البحرين: تغيير عقوبة السجن إلى إجراءات غير سالبة للحرية

كانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً بتاريخ 5 حزيران/يونيو 2017، بمعاقبة اثنين من المتهمين بالإعدام، وثلاثة متهمين بالسجن المؤبد، وثلاثة آخرين بالسجن لمدة عشر سنوات؛ وبمعاقبة أحد المتهمين بالسجن لمدة 7 سنوات، وآخر لخمس سنوات، واثنين لمدة 3 سنوات، وببراءة أحد المتهمين.

وأمرت المحكمة بإسقاط جنسية 9متهمين، وبإلزام 7 متهمين بالتضامن فيما بينهم لدفع مبلغ وقدره 25,416.5 دينار (نحو 63ألف دولار)، قيمة تلف في دورية الشرطة؛ وكذلك إلزامهم متضامنين بأداء مبلغ 3300 دينار، قيمة التلف في شاحنة خاصة.

ووجهت النيابة العامة لهؤلاء تهمة إحراق دورية عسكرية، الأمر الذي أدى إلى وفاة السائق وإصابة اثنين من افراد الدورية.

وطبقاً للتهم الموجهة إليهم، استخدم المدانون لتنفيذ فعلتهم عبوة قابلة للاشتعال (مولوتوف)، وقاموا بمراقبة خط سير مركبة الشرطة بمنطقة كرباباد، وما إن وصلت دورية الشرطة إلى المكان، قام هؤلاء بإشعال النار في المركبة؛ فأدى ذلك إلى وفاة أحد رجال الشرطة، وإصابة اثنين بحروق.

وتمت إحالة 13 متهم — بينهم 11 محبوساً إلى "المحكمة الجنائية — الدائرة الرابعة"، مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين.

وتم تداول القضية في المحكمة، حتى أصدرت حكمها، الذي تم تأييده وإقراره من محكمة "الاستئناف" العليا الجنائية الخامسة.