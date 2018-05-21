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15:04 21 مايو/ أيار 2018
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    ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة

    مرسوم ملكي بإنشاء بعثات دبلوماسية في ثلاث دول بينهم عربية

    © AP Photo / Evan Vucci
    العالم العربي
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    أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم رقم (32) لسنة 2018، بإنشاء بعثات دبلوماسية لمملكة البحرين لدى بعض الدول.

    ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، فقد "أصدر آل خليفة، اليوم الاثنين، 21 مايو/أيار، مرسوماً بإنشاء بعثات دبلوماسية للمملكة لدى جمهورية السودان، ومملكة ماليزيا، وجمهورية إيطاليا".

    ملك البحرين
    © REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
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    وبحسب الوكالة فإن المادة الثانية من المرسوم رقم (32) لسنة 2018، قالت "إن على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية".

    وكان العاهل البحريني وجه، في أبريل/ نيسان من العام الماضي، للبدء في اتخاذ الإجراءات لفتح سفارة البحرين في العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك خلال جلسة مباحثات رسمية عقدها مع الرئيس السوداني عمر البشير، أثناء زيارته إلى البحرين.

    وخلال زيارته إلى ماليزيا، في يونيو/ حزيران من العام الماضي، أعلن الملك حمد بن عيسى عن افتتاح مملكة البحرين سفارتها في ماليزيا، وذلك بعد 43 عاما من بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، فيما كشف السفير الإيطالي في البحرين أنريكو بادولا، في 2010، عن قرب افتتاح سفارة بحرينية في العاصمة روما، دون أن يدلي بأية تفاصيل أخرى.

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