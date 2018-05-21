الجيش السوري يعلن تطهير منطقة الحجر الأسود ومخيم اليرموك جنوبي دمشق

أعلن القيادة العامة للقوات المسلحة السورية، اليوم الاثنين، 21 مايو/أيار، تطهير منطقة الحجر الأسود ومخيم اليرموك، جنوبي العاصمة دمشق، من تنظيم "داعش" الإهابي.