تعاون بحريني أمريكي في مجال الأمن البحري

بحث قائد خفر السواحل البحريني اللواء علاء سيادي، مع قائد القوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية وقائد الأسطول الخامس الأدميرال سكوت سترني؛ في المنامة، اليوم الاثنين، التعاون من أجل رفع مستوى الأمن البحري.

القاهرة — سبوتنيك. وتم خلال اللقاء، بحسب وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، استعراض السبل الكفيلة بدعم التعاون الأمني وتعزيزه، بما يخدم المصالح المشتركة.

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وفي مستهل اللقاء، رحب اللواء سيادي بالأدميرال سترني، مشيداً بالجهود المشتركة وتطور العلاقات بين خفر السواحل ومركز دعم الأنشطة البحرية الأمريكية في البحرين.

وأكد اللواء سيادي على أهمية تبادل الزيارات، التي تسهم في تعزيز وتدعيم علاقات الصداقة بين البلدين.

وأشار إلى أن التعاون بين خفر السواحل البحريني والأسطول الخامس الأمريكي، يأتي ضمن مجالات العمل المشترك والتنسيق بين البلدين على كافة الأصعدة، بهدف الوصول إلى منظومة متقدمة تدعم الأمن البحري.

وبنهاية اللقاء، زار الأدميرال سترني مركز العمليات البحرية في خفر السواحل البحريني، حيث أبدى إعجابه بنظام العمل والتطور في استخدام التقنيات المستخدمة.