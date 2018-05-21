تحذير من سيطرة "الطائفية" على الحكومة العراقية الجديدة

بغداد — سبوتنيك. ويتعين على القائمة الفائزة في الانتخابات أن تخوض مفاوضات مع الكتل الأخرى تحت قبة البرلمان لتشكيل الحكومة خلال تسعين يوما كما يشترط الدستور العراقي.
وقال الناطق باسم ائتلاف "النصر" في بيان صحفي: "بعد أن تجاوزنا الانقسام الطائفي والقومي في دفاعنا المقدس ضد داعش، وبعد أن نجحنا بخوض الانتخابات بقوائم وطنية عابرة لتخوم التخندق الطائفي، نرى اليوم بعض الساسة يحاولون إعادة بناء الجبهات الطائفية كأساس لبناء تحالفات وجبهات سياسية تتقاسم السلطة لتعيد العراق لمربع محاصصة المكونات للدولة".
وجرت الانتخابات البرلمانية العراقية في 12 أيار/مايو الجاري، بنظام التصويت الإلكتروني الذي يطبق لأول مرة في البلاد.
يذكر أن قائمة ائتلاف "سائرون" الذي يضم ستة أحزاب ويدعمه مقتدى الصدر، فازت بالمرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية العراقية، فيما حل ائتلاف "الفتح" بالمرتبة الثانية وائتلاف "النصر" بالمرتبة الثالثة.
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