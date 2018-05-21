أول رد فعل من السيسي فور علمه بتدهور صحة الرئيس الفلسطيني

وأعرب عباس من جانبه عن "خالص التقدير لجهود ومواقف مصر التاريخية والثابتة في دعم القضية الفلسطينية"، مشيراً إلى ما يعكسه ذلك من خصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية، بحسب البيان.
هذا وتواردت أنباء حول تدهور صحة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد أن تم نقله إلى المستشفى للمرة الثالثة خلال أسبوع، في ظل اعتقاد سائد بوجود تعتيم إعلامي رسمي على حقيقة وضعه الصحي.
في المقابل، كان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات قد أكد أن صحة الرئيس الفلسطيني جيدة ومستقرة.
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