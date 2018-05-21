أول رد فعل من السيسي فور علمه بتدهور صحة الرئيس الفلسطيني

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الفلسطيني محمود عباس آخر التطورات على الساحة الفلسطينية وكذا آخر المستجدات على صعيد بعض الملفات الإقليمية.

© Photo / Facebook.com السيسي يعلق لأول مرة على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية، فقد أجرى السيسي اتصالا هاتفيا بعباس فور علمه بتعرضه لوعكة صحية، حيث اطمأن على صحته "متمنياً له موفور الصحة والعافية".

وأعرب عباس من جانبه عن "خالص التقدير لجهود ومواقف مصر التاريخية والثابتة في دعم القضية الفلسطينية"، مشيراً إلى ما يعكسه ذلك من خصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية، بحسب البيان.

هذا وتواردت أنباء حول تدهور صحة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد أن تم نقله إلى المستشفى للمرة الثالثة خلال أسبوع، في ظل اعتقاد سائد بوجود تعتيم إعلامي رسمي على حقيقة وضعه الصحي.

في المقابل، كان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات قد أكد أن صحة الرئيس الفلسطيني جيدة ومستقرة.