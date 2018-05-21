طيار تركي ينقذ طائرة سعودية (فيديو)

وتعرضت الطائرة لعطل فني في الجوء، خلال رحلة من المدينة المنورة إلى مدينة دكا في بنغلاديش.
وذكر موقع "إرم نيوز" الإماراتي، أن الطائرة هبطت بسلام ولم يتعرض أي من ركابها لأي أذى، رغم أن جسم الطائرة تعرض لاحتكاك شديد بالأرض أثناء الهبوط.
وانتشر على موقع "تويتر" مقطع فيديو يرصد لحظة هبوط الطائرة.
اعلان حاله طوارىء وهبوط طائره سعودية في مطار جده قبل قليل وسقوطها على مقدمتها وجاري الان اخلاء الركاب من الطائره #السعودية pic.twitter.com/w3OlAGSG5g— متمرد (@ali5551234) May 21, 2018
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