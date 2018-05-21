طيار تركي ينقذ طائرة سعودية (فيديو)

استطاع طيار تركي إنقاذ طائرة مدنية سعودية على متنها 142 شخصا، اليوم الاثنين 21 مايو/ أيار، بعدما حدث فيها عطل فني أجبرها على تغيير مسارها، حيث استطاعت الهبوط على مدرج الطائرات رغم وجود عطل هيدروليكي.

وتعرضت الطائرة لعطل فني في الجوء، خلال رحلة من المدينة المنورة إلى مدينة دكا في بنغلاديش.

وبعدما ظلت الطائرة في الجوء لبعض الوقت تم تغيير مسارها باتجاه جدة واستطاع الطيار التركي، قائد الطائرة، التصرف بمهارة كبيرة، مكنته من الهبوط بالطائرة على أحد مدارج مطار الملك عبد العزيز في مدينة جدة، رغم العطل الهيدروليكي، الذي واجهته.

وذكر موقع "إرم نيوز" الإماراتي، أن الطائرة هبطت بسلام ولم يتعرض أي من ركابها لأي أذى، رغم أن جسم الطائرة تعرض لاحتكاك شديد بالأرض أثناء الهبوط.

وانتشر على موقع "تويتر" مقطع فيديو يرصد لحظة هبوط الطائرة.