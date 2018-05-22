الصورة الأولى للطائرة السعودية الناجية من التحطم

واستطاع قائد الطائرة، الهبوط اضطراريا بنجاح منقذا 142 شخصا على متنها، بعدما حدث فيها عطل فني أجبرها على تغيير مسارها.
وتعرضت الطائرة لعطل فني في الجوء منعها من فتح عجلات الهبوط، خلال الرحلة المتوجهة من المدينة المنورة إلى دكا في بنغلاديش.
وهبطت الطائرة بسلام ولم يتعرض أي من ركابها لأذى، رغم أن جسم الطائرة تعرض لاحتكاك شديد بالأرض أثناء الهبوط.
هبوط طائرة #الخطوط_السعودية «اضطراريا» في مطار الملك عبدالعزيز والتي كانت متجهة من مطار المدينة لمطار دكا بعد تعرضها لخلل جراء تعطل العجلات الأمامية وعلى متنها 151 راكب وتم إخلاء كافة الركاب.— خبر عاجل (@AjelNews24) May 21, 2018
.
. pic.twitter.com/9ezcX2f7oR
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)