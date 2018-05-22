الصورة الأولى للطائرة السعودية الناجية من التحطم

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الصورة الأولى لطائرة الخطوط السعودية التي هبطت اضطراريا في مطار الملك عبد العزيز، ونجت من التحطم.

واستطاع قائد الطائرة، الهبوط اضطراريا بنجاح منقذا 142 شخصا على متنها، بعدما حدث فيها عطل فني أجبرها على تغيير مسارها.

وتعرضت الطائرة لعطل فني في الجوء منعها من فتح عجلات الهبوط، خلال الرحلة المتوجهة من المدينة المنورة إلى دكا في بنغلاديش.

وهبطت الطائرة بسلام ولم يتعرض أي من ركابها لأذى، رغم أن جسم الطائرة تعرض لاحتكاك شديد بالأرض أثناء الهبوط.