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    الرئيس الفلسطيني محمود عباس

    أطباء يكشفون مستجدات الحالة الصحية للرئيس الفلسطيني

    © AP Photo / Andrew Medichini
    العالم العربي
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    ذكر مسعفون ومسؤولون فلسطينيون، أمس الاثنين 21 مايو/أيار، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مصاب بالتهاب رئوي وقد يظل في المستشفى لعدة أيام.

    وقال الدكتور سعيد السراحنة مدير المستشفى الاستشاري الخاص برام الله للتلفزيون الفلسطيني "أدخل فخامة الرئيس محمود عباس حفظه الله الى المستشفى الاستشاري العربي بالأمس وبعد اجراء الفحوصات الطبية والصور الشعاعية اللازمة اللازمة تبين وجود التهاب رئوي على الرئة اليمنى وتم البدء بإعطاء العلاج اللازم وهو الان يستجيب للعلاج بشكل سريع ويتماثل للشفاء"، حسبما نقلت رويترز.

    الرئيس الفلسطيني محمود عباس
    © AFP 2018 / ABBAS MOMANI
    عباس يجري فحوصات طبية للمرة الثانية خلال أسبوع
    وسمح عباس للتلفزيون الفلسطيني بتصوير لقطات له الليلة بعد نحو 36 ساعة في المستشفى.

    ولم يتحدث في المقطع المصور المقتضب الذي بثه التلفزيون، وجاء ظهوره بعد يومين من الشائعات كمحاولة فيما يبدو لوضع حد للتساؤلات بشأن صحته ومستقبل القيادة الفلسطينية.

    وظهر عباس في الصور التي بثها مكتبه وهو جالس على سرير يطالع صحيفة ويسير دون مساعدة في ممر بالمستشفى مرتديا ثوبا أزرق وبجانبه طبيب وأفراد أسرته ومعاونوه.

    وقال أحمد الطيبي النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي على تويتر:

    خروجي الآن من زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في المستشفى الاستشاري في رام الله.

    وأضاف "يعاني من التهاب رئوي ويتعالج بالمضادات الحيوية. تحسن ملحوظ على حالته. تمشينا معا في هذا الممر ٦ مرات. ناقشنا قضايا سياسية مختلفة تقديري أنه سيمكث عدة أيام أخرى في المستشفى".

    وقال جبريل الرجوب القيادي بحركة فتح للتلفزيون الفلسطيني "الرئيس بصحة جيدة وهناك تقرير بإجماع الأطباء أنه تجاوز الخطر ويتماثل للشفاء، لكنه قد يمكث عدة أيام".

    يذكر أن عباس، وهو مدخن شره، دخل في فبراير/شباط  الماضي، مستشفى في الولايات المتحدة لإجراء فحوص طبية أثناء زيارته للإدلاء بكلمة أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك.

     

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    التهاب رئوي, إصابة, مستشفى, محمود عباس, فلسطين
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