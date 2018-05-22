اليمن: 3 قتلى و20 جريحا بقصف صاروخي على مأرب

صنعاء —سبوتنيك. وقال مصدر محلي في مأرب إن "3 أشخاص قتلوا وأصيب 20 آخرين فجر اليوم الثلاثاء، بسقوط صاروخ كاتيوشا يعتقد، أن جماعة "أنصار الله" أطلقته على حي المجمع وسط مدينة مأرب".

© REUTERS / Khaled Abdullah/Files تصريح خطير من الرئيس هادي يكشف ملامح مستقبل اليمن... ورسالة للعاهل السعودي

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ، منذ 26 مارس/ آذار 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد معاقل جماعة أنصار الله في اليمن، دعما لقوات الرئيس هادي.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.

وأكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في خطاب له أمس أن الوحدة اليمنية تعرضت للاغتيال المعنوي، وأن مشروع الدولة الاتحادية أفضل خيار لليمن.