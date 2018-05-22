اليمن: 3 قتلى و20 جريحا بقصف صاروخي على مأرب

صنعاء —سبوتنيك. وقال مصدر محلي في مأرب إن "3 أشخاص قتلوا وأصيب 20 آخرين فجر اليوم الثلاثاء، بسقوط صاروخ كاتيوشا يعتقد، أن جماعة "أنصار الله" أطلقته على حي المجمع وسط مدينة مأرب".
وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.
وأكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في خطاب له أمس أن الوحدة اليمنية تعرضت للاغتيال المعنوي، وأن مشروع الدولة الاتحادية أفضل خيار لليمن.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)