الجيش الليبي يشدد الحصار على الجماعات المتطرفة في درنة

أفاد مصدر عسكري ليبي، اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة العربية الليبية تتقدم في عدة محاور بمدينة درنة، شرقي البلاد، مشيراً إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش الليبي، جاء هذا بعد عملية التفاف قام بها مجلس شورى درنة.

مكتب إعلام القيادة العامة مصدر: "شورى درنة" يفجر جسرا في مدخل المدينة لإعاقة الجيش الليبي

بنغازي — سبوتنيك . وأكد المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة "سبوتنيك"، أن "مسلحين من مجلس شورى درنة، قاموا بعملية التفاف على القوات المسلحة الليبية في محور وادي تمسكت، الذي تتمركز فيه القوات الخاصة الصاعقة" ، مضيفاً "قتل آمر كتيبة 36 الصاعقة العقيد عبد الحميد عقيله الورفلي، اثر انفجار لغم أثناء تقدمه بسيارته مع قواته، وكانت قد زرعته الجماعات المتطرفة، و جرح 2 آخرين بإصابات أثناء الاشتباكات ".

وأضاف أن "القوات المسلحة العربية الليبية تسيطر على المشتل الزراعي بمنطقة الفتائح شرق درنة، والظهر الحمر عند النصب التذكاري الأول والحيلة إلى وادي الشواعر بالمحور الجنوبي لدرنة". مشيراً إلى أن "الجيش الليبي يحاصر مسلحي مجلس شورى درنة من جميع الاتجاهات والمداخل بالمدينة".

وتشهد مدينة درنة اشتباكات متواصلة بين قوات الجيش الليبي والجماعات المتطرفة المتحصنة داخلها، منذ إعلان القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، عن بدء ساعة الصفر لتحرير المدينة.