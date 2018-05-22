مقتل وإصابة عسكريين في تفجير انتحاري استهدف الجيش الليبي في اجدابيا

أدى انفجار سيارة مفخخة الى سقوط عسكريين اثنين واصابة ثلاثة اخرين، صباح اليوم الثلاثاء، استهدفت بوابة عسكرية تابعة لقوات الجيش الليبي جنوب مدينة أجدابيا شرقي البلاد.

© AFP 2018 / الجيش الليبي يشدد الحصار على الجماعات المتطرفة في درنة

بنغازي- سبوتنيك . وأكد مصدر عسكري لوكالة سبوتنيك أن "سيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدفت بوابة 60، التي تتمركز فيها الكتيبة 152 مشاة التابعة لقوات الجيش الليبي جنوب مدينة أجدابيا"، مشيراً إلى "سقوط عدد 2 قتلى واصابة 3 أخرين من كتيبة 152مشاة".

وأضاف المصدر أن انفجار أخر وقع في بوابة مدينة أوجلة الليبية التابعة لمديرية امن اوجله تبعد 160 كلم عن جنوب أجدابيا دون أن يذكر أي تفاصيل أخرى.