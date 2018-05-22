السعودية تكشف سبب حادث الطائرة في مطار جدة (فيديو)

كشف مكتب تحقيقات الطيران السعودي، اليوم الثلاثاء، 22 مايو/أيار، عن سبب حادث الطائرة في مطار جدة.

وأوضح المكتب، في بيان له، أن طائرة مستأجرة من قبل الخطوط السعودية من طراز "أيرباص A330" واجهت خللا فنيا في منظومة "الهيدروليك" ما أدى لتعطل العجلات، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

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وقال المكتب إن الحادث استدعى تغيير مسار الطائرة، في رحلتها المجدولة رقم (SV3818) من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة إلى مطار دكا عاصمة بنغلادش، وحولت رحلتها إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة، وأضاف أن الطائرة هبطت في تمام الساعة 21:50 بالتوقيت المحلي، دون عجلات أمامية وتوقفت في نهاية المدرج.

وبين المكتب، وفقاً للوكالة، أن فرق الإطفاء والإنقاذ بالمطار باشرت عملها، وتعاملت مع الحالة الطارئة، وأخليت الطائرة من الركاب الـ141 عن طريق مزالق الطوارئ في الطائرة، وأصيب منهم 52 راكبا إصابات طفيفة، فيما تعرضت راكبة لبعض الكسور أثناء عملية الإخلاء.