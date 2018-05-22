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    البرلمان اللبناني

    نائب لبناني: إعادة انتخاب نبيه بري رئيسا للبرلمان شبه محسوم

    © AFP 2018 / Joseph Eid
    العالم العربي
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    عقدت الحكومة اللبنانية آخر جلسة لها قبل أن تتحول إلى حكومة تصريف أعمال وذلك بالتزامن مع انتهاء ولاية المجلس النيابي، ومن المقرر أن تعقد أول جلسة للبرلمان الجديد يوم غد الأربعاء، وذلك لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب.

    زعيم الحزب اللبناني حزب الله السيد حسن نصرالله
    © AP Photo / Hussein Malla
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    وفي الوقت الذي بدا فيه مؤكدا أن رئيس البرلمان الحالي نبيه بري، سيعاد انتخابه لرئاسة المجلس فإن حزب "القوات اللبنانية" أعلن أن نوابه سيقترعون بورقة بيضاء، في حين سيحسم كل من "تيار المستقبل" و"التيار الوطني الحر" قراره بشأن إذا ما كانا سيسميان الرئيس بري لرئاسة المجلس.

    وطلب رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال مع بدء ولاية مجلس النواب واعتبار الحكومة مستقيلة، حتى تشكل الحكومة الجديدة.

    ومن جانبه، قال النائب في البرلمان اللبناني المنتخب إدغار معلوف لـ"سبوتنيك": "اليوم بعد الظهر سيتخذ القرار في اجتماع "تكتل التغيير والإصلاح" بموضوع انتخاب رئيس مجلس النواب، ولكن الأكيد أن انتخاب الرئيس الحالي نبيه بري أصبح شبه محسوماً، ولكن القرار سيصدر اليوم بمؤتمر صحفي يعقده النائب جبران باسيل".

    وأضاف: "موقف التكتل حالياً قيد الدراسة إذا ما كان التصويت سيذهب للرئيس بري أو ترك الخيارات مفتوحة أو التصويت بورقة بيضاء، هناك عدة خيارات مطروحة أمامنا".

    وتابع: "تكلمنا بالفترات السابقة عن موضوع التمثيل، وحتى الساعة لسوء الحظ نحن ببلد طائفي وكون الثنائي الشيعي قد رشح الرئيس نبيه بري، يعني بمكان معين سيؤخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار لنبني عليه قرارنا النهائي اليوم".

    وأشار معلوف إلى أنه "شبه محسوم تولي رئيس الحكومة الحالي سعد الدين الحريري الحكومة الجديدة، لأنه لا يوجد شخصية أخرى مرشحة، وثانيا أكثرية الكتل الكبيرة في مجلس النواب رشحت علنا الرئيس الحريري، ونحن أيضاً لن نخرج من هذا التوافق".

    وتابع "أتمنى أن تكون هذه الحكومة حكومة العهد الأولى التي ستنجز، خاصة وأنها تأتي بعد 9 سنوات، وفي ظل وجود أكثر من 50 /60 نائبا جديد، داخل االمجلس النيابي الجديد، ولا بد أن يكون هناك حركة جديدة في المجلس وفي الحكومة".

    وفور الانتهاء من جلسة مجلس النواب سيعلن رئيس الجمهورية ميشال عون عن بدء الإستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة. ومن أبرز الأحزاب التي أعلنت حتى الساعة تسمية سعد الحريري لرئاسة الحكومة، تيار المستقبل والتيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية.

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    بيروت, لبنان
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