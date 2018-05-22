تسجيل
12:18 22 مايو/ أيار 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    مناورات عسكرية سودانية سعودية بمدينة مروي شمال السودان، 9 أبريل نيسان 2017

    بعد الاعتراف بالمشكلة مع القوات... السعودية تكشف موقف السودان من الأزمة اليمنية

    © AFP 2018 / Ashraf Shazly
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 11

    كشفت المملكة العربية السعودية عن الموقف السوداني من الأزمة اليمنية، وذلك بعدما أعلن الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز، قائد القوات المشتركة السعودية، عن وجود مشكلة تتعلق بالقوات السودانية المشاركة ضمن قوات التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن.

    أكد السفير السعودي لدى اليمن محمد سعيد آل جابر، خلال لقاء مع وفد إعلامي سوداني زار السعودية مؤخرا، أن الموقف السوداني من الأزمة اليمنية يحظى بتقدير عال من القيادة وكل المسؤولين في المملكة. ولفت إلى أن الموقف السوداني من الأزمة اليمنية يتناسب مع مكانة السودان، مضيفا "هذا هو السودان الذي يعرفه السعوديون منذ قديم الزمان"، وذلك وفقاً لصحيفة "الرياض".

    الرئيس عمر البشير و الجيش السوداني
    © AP Photo / ABD RAOUF
    السعودية تكشف لأول مرة عن مشكلة مع قوات السودان في اليمن
    وشدد السفير السعودي، على أن "السوداني بالنسبة إلى كل سعودي هو أخ عزيز وشقيق مقرب يتميز بصفتي الصدق والأمانة، فأواصر المحبة ممتدة بين الشعبين وضاربة بجذورها في أعماق التاريخ".

    وأشاد الدبلوماسي السعودي بالدور السوداني في عمليتي عاصفة الحزم وعودة الأمل، "حيث اختلطت الدماء السودانية بالدماء السعودية واليمنية وروت تراب اليمن، وما قدمه السودانيون في اليمن من تضحيات لن ينساها لهم السعوديون، وستبقى محفوظة في الذاكرة اليمنية إلى الأبد".

    وكان الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز، قائد القوات المشتركة السعودية، كشف للمرة الأولى عن مشكلة تتعلق بالقوات السودانية المشاركة ضمن قوات التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن.

    وقال القائد العسكري، خلال لقائه بمدينة جدة مساء السبت الماضي، مع الوفد الإعلامي السوداني الذي استضافته وزارة الثقافة والإعلام السعودية: "أعلم أن هناك أمورا حدثت أعزوها لأسباب فنية وإدارية، مثل تأخر الرواتب للقوات السودانية لفترة ثلاثة أشهر، ولكنني أوكد أن هذه المسألة قد حلت وانتهت بالكامل ليس فقط بأثر رجعي وإنما للفترة القادمة، لكي لا يتكرر هذا الأمر مطلقا في المستقبل، لا من ناحية الرواتب أو تعويض أسر الشهداء أو المصابين فحسب، بل في جميع المعينات المطلوبة لتوفير كل مقومات العمل لتلك القوات"، وفقا لصحيفة "اليوم التالي" السودانية.

    انظر أيضا:

    السعودية تحسم الجدل حول مصير العلاقة مع السودان "عسكريا"
    بعد اجتماع عسكري رفيع داخل السعودية... السودان يخاطب قواته في اليمن
    بعد قرار ابن سلمان الأخير... السعودية تكشف عن تعاون جديد مع السودان
    مصر ترد على رفض السودان اتفاق ترسيم الحدود مع السعودية
    البشير يشكر السعودية لتحسين علاقة السودان بأمريكا
    الكلمات الدلالية:
    العلاقات السعودية السودانية, الحدود اليمنية السعودية, أخبار السودان, أخبار اليمن, أخبار العالم, أخبار العالم العربي, أخبار السعودية, الأزمة اليمنية, الحرب في اليمن, دفعة من القوات السودانية, التحالف العربي بقيادة السعودية, التحالف العربي في اليمن, الرئاسة السودانية, الجيش السوداني, القوات السعودية, الحكومة اليمنية, أنصار الله, فهد بن تركي, السفير السعودي, محمد بن سعيد آل جابر, السعودية, اليمن, السودان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    رسو المدمرات الحربية في ميناء فلاديفوستوك عقب وصولها بعد تنفيذ مهام قتالية في المحيط الهادئ والمحيط الهندي
    "الأسطول الساهر" على أمن روسيا
    أخيرا... الجيش السوري يحرر اليرموك
    أخيرا... الجيش السوري يحرر اليرموك
    خارطة توازن القوى في سوريا
    توازن القوى في سوريا: 21 مايو 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك