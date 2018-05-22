بعد الاعتراف بالمشكلة مع القوات... السعودية تكشف موقف السودان من الأزمة اليمنية

كشفت المملكة العربية السعودية عن الموقف السوداني من الأزمة اليمنية، وذلك بعدما أعلن الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز، قائد القوات المشتركة السعودية، عن وجود مشكلة تتعلق بالقوات السودانية المشاركة ضمن قوات التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن.

أكد السفير السعودي لدى اليمن محمد سعيد آل جابر، خلال لقاء مع وفد إعلامي سوداني زار السعودية مؤخرا، أن الموقف السوداني من الأزمة اليمنية يحظى بتقدير عال من القيادة وكل المسؤولين في المملكة. ولفت إلى أن الموقف السوداني من الأزمة اليمنية يتناسب مع مكانة السودان، مضيفا "هذا هو السودان الذي يعرفه السعوديون منذ قديم الزمان"، وذلك وفقاً لصحيفة "الرياض".

© AP Photo / ABD RAOUF السعودية تكشف لأول مرة عن مشكلة مع قوات السودان في اليمن

وشدد السفير السعودي، على أن "السوداني بالنسبة إلى كل سعودي هو أخ عزيز وشقيق مقرب يتميز بصفتي الصدق والأمانة، فأواصر المحبة ممتدة بين الشعبين وضاربة بجذورها في أعماق التاريخ".

وأشاد الدبلوماسي السعودي بالدور السوداني في عمليتي عاصفة الحزم وعودة الأمل، "حيث اختلطت الدماء السودانية بالدماء السعودية واليمنية وروت تراب اليمن، وما قدمه السودانيون في اليمن من تضحيات لن ينساها لهم السعوديون، وستبقى محفوظة في الذاكرة اليمنية إلى الأبد".

وكان الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز، قائد القوات المشتركة السعودية، كشف للمرة الأولى عن مشكلة تتعلق بالقوات السودانية المشاركة ضمن قوات التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن.

وقال القائد العسكري، خلال لقائه بمدينة جدة مساء السبت الماضي، مع الوفد الإعلامي السوداني الذي استضافته وزارة الثقافة والإعلام السعودية: "أعلم أن هناك أمورا حدثت أعزوها لأسباب فنية وإدارية، مثل تأخر الرواتب للقوات السودانية لفترة ثلاثة أشهر، ولكنني أوكد أن هذه المسألة قد حلت وانتهت بالكامل ليس فقط بأثر رجعي وإنما للفترة القادمة، لكي لا يتكرر هذا الأمر مطلقا في المستقبل، لا من ناحية الرواتب أو تعويض أسر الشهداء أو المصابين فحسب، بل في جميع المعينات المطلوبة لتوفير كل مقومات العمل لتلك القوات"، وفقا لصحيفة "اليوم التالي" السودانية.