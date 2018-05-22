المفوض العام للأونروا يدعو لتدخل دولي عاجل لإنقاذ القطاع الصحي في غزة من الانهيار

وجه المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بيير كرينبول، اليوم الثلاثاء، نداء عاجلا لجميع دول العالم لتقديم المساعدات اللازمة للقطاع الصحي في قطاع غزة، والذي وصفه بأنه "على شفا الانهيار"، وذلك بعد مقتل 117 فلسطينيا وإصابة نحو 13 ألفا آخرين خلال مسيرات "العودة الكبرى".

وقال كرينبول، في مؤتمر صحفي عقده في غزة اليوم: "أوجه نداء عاجلا من أجل إنقاذ النظام الصحي في غزة، ومساعدة الأونروا لكي تقدم المساعدات والعلاج اللازم للمرضى، ولهؤلاء الذين بترت أطرافهم".

© Sputnik . Sergey Guneev إسرائيل تستدعي سفراء 3 دول بسبب موقف بلدانهم من أحداث غزة

القاهرة — سبوتنيك . وقال كرينبول إن "العالم لا يقدر فعلا ما حدث في قطاع غزة منذ الثلاثين من آذار/ مارس الماضي، مؤكدا أن غزة تواجه كارثة صحية وإنسانية سيكون لها تأثير لا يحصى على السكان هنا"، مضيفا أن "إسرائيل تعمدت استخدام الذخيرة الحية لتسبب ضررا بأجساد الفلسطينيين".

وأردف:

قتل حوالي 117 على يد الاحتلال الإسرائيلي منهم 13 طفلا وحوالي 13 ألف أصيبوا منهم 3 آلاف بالرصاص الحي والذخيرة الحية.

واستطرد المفوض العام للأونروا "لقد زرت الكثير من المستشفيات، وعيادات الأونروا ومركز تأهيل وأنه شعر بالصدمة مما رأى.

وأكد أن الكثير من الجرحى سيعيشون بإعاقات دائمة، وان المرضى يغادرون المشافي قبل إتمام علاجهم لإفساح المجال لجرحى جدد، مؤكدا أن طبيعة الإصابات تدفع بالنظام الصحي نحو لحظة الانهيار.

كما أكد أن الأزمة المالية التي تعاني منها الأونروا تؤثر على طبيعة خدماتها.

كانت الفصائل الفلسطينية، قد دعت إلى الخروج في مسيرات العودة تزامنا مع ذكرى النكبة، والاحتجاج بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، حيث توجه آلاف الشباب الفلسطيني من غزة نحو الشريط العازل مع إسرائيل، مما أسفر عن اشتباكات مع الشرطة والجيش الإسرائيلي، أدت إلى مقتل عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف.