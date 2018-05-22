تسجيل
12:18 22 مايو/ أيار 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    احتجاجات تعم البلاد ضد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، شرق غزة، قطاع غزة، فلسطين 14 مايو/ أيار 2018

    المفوض العام للأونروا يدعو لتدخل دولي عاجل لإنقاذ القطاع الصحي في غزة من الانهيار

    © REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    وجه المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بيير كرينبول، اليوم الثلاثاء، نداء عاجلا لجميع دول العالم لتقديم المساعدات اللازمة للقطاع الصحي في قطاع غزة، والذي وصفه بأنه "على شفا الانهيار"، وذلك بعد مقتل 117 فلسطينيا وإصابة نحو 13 ألفا آخرين خلال مسيرات "العودة الكبرى".

    وقال كرينبول، في مؤتمر صحفي عقده في غزة اليوم: "أوجه نداء عاجلا من أجل إنقاذ النظام الصحي في غزة، ومساعدة الأونروا لكي تقدم المساعدات والعلاج اللازم للمرضى، ولهؤلاء الذين بترت أطرافهم".

    وزير الخارجية الإسرائيلية بنيامين نتنياهو
    © Sputnik . Sergey Guneev
    إسرائيل تستدعي سفراء 3 دول بسبب موقف بلدانهم من أحداث غزة
    القاهرة — سبوتنيك. وقال كرينبول إن "العالم لا يقدر فعلا ما حدث في قطاع غزة منذ الثلاثين من آذار/ مارس الماضي، مؤكدا أن غزة تواجه كارثة صحية وإنسانية سيكون لها تأثير لا يحصى على السكان هنا"، مضيفا أن "إسرائيل تعمدت استخدام الذخيرة الحية لتسبب ضررا بأجساد الفلسطينيين".

    وأردف:

    قتل حوالي 117 على يد الاحتلال الإسرائيلي منهم 13 طفلا وحوالي 13 ألف أصيبوا منهم 3 آلاف بالرصاص الحي والذخيرة الحية.

    واستطرد المفوض العام للأونروا "لقد زرت الكثير من المستشفيات، وعيادات الأونروا ومركز تأهيل وأنه شعر بالصدمة مما رأى.

    وأكد أن الكثير من الجرحى سيعيشون بإعاقات دائمة، وان المرضى يغادرون المشافي قبل إتمام علاجهم لإفساح المجال لجرحى جدد، مؤكدا أن طبيعة الإصابات تدفع بالنظام الصحي نحو لحظة الانهيار.

    كما أكد أن الأزمة المالية التي تعاني منها الأونروا تؤثر على طبيعة خدماتها.

    كانت الفصائل الفلسطينية، قد دعت إلى الخروج في مسيرات العودة تزامنا مع ذكرى النكبة، والاحتجاج بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، حيث توجه آلاف الشباب الفلسطيني من غزة نحو الشريط العازل مع إسرائيل، مما أسفر عن اشتباكات مع الشرطة والجيش الإسرائيلي، أدت إلى مقتل عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف.

    انظر أيضا:

    إسرائيل تستدعي سفراء 3 دول بسبب موقف بلدانهم من أحداث غزة
    يلدريم: أمريكا شجعت إسرائيل على قتل الفلسطينيين في غزة
    مشاورات تشكيل الحكومة العراقية... فتح تحقيق دولي في أحداث غزة... الانسحاب الأمريكي من شمال غربي سوريا
    مقتل فلسطينيين اثنين متأثرين بإصابتهما خلال مسيرات العودة في قطاع غزة
    مجلس حقوق الإنسان يصوت لصالح إرسال لجنة للتحقيق في أحداث غزة
    الأمير زيد: إسرائيل تحبس سكان غزة "في عشوائيات سامة"
    غزة تحت النار وتحذيرات من انفجار
    المفوضية الأوروبية تخصص ثلاثة ملايين يورو مساعدات إنسانية لسكان قطاع غزة
    وزير خارجية تركيا: ينبغي محاكمة إسرائيل أمام الجنائية الدولية على مجزرة غزة
    الكلمات الدلالية:
    النكبة, غزة, فلسطين, مظاهرات غزة, غارات على غزة, إسراائيل, غزة, فلسطين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    رسو المدمرات الحربية في ميناء فلاديفوستوك عقب وصولها بعد تنفيذ مهام قتالية في المحيط الهادئ والمحيط الهندي
    "الأسطول الساهر" على أمن روسيا
    أخيرا... الجيش السوري يحرر اليرموك
    أخيرا... الجيش السوري يحرر اليرموك
    خارطة توازن القوى في سوريا
    توازن القوى في سوريا: 21 مايو 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك