السعودية تستعد لإقامة 120 مهرجانا سياحيا خلال الصيف المقبل

أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تنظيم أكثر من 120 مهرجاناً سياحياً، في جميع مناطق المملكة، خلال موسم الصيف القادم.

القاهرة- سبوتنيك. وبحسب الصفحة الرسمية للهيئة على الإنترنت، "تقوم الجهات المختصة في الهيئة بتهيئة عدد من المواقع والفعاليات السياحية، والتحفيز على الرحلات السياحية؛ وذلك من خلال الحملات الإعلامية والتسويق، ودعم البرامج السياحية والرحلات".

© AFP 2018 / Hassan Ammar كيف تستخرج تأشيرة السياحة الجديدة في السعودية

وصرح نائب رئيس الهيئة لقطاع التسويق والبرامج عبد الله المرشد، بأن مهرجانات إجازة صيف السعودية هذا العام، التي يتم تنظيمها بالتعاون مع مجالس التنمية السياحية في المناطق وشركاء الهيئة، تراعي الطابع الخاص لكل منطقة، وبأنماط متنوعة تناسب جميع شرائح المجتمع.

وأوضح أنها ستشمل الفعاليات الثقافية والتراثية والرياضة والمغامرات والشبابية والبيئية والترفيهية والتسوق.

وأوضح أن "جديد الفعاليات الصيفية هذا العام، سيكون بتنظيم فعاليات أكثر للشباب وأخرى للنساء والأطفال، مع وجود فعاليات جاذبة ومفيدة ومتنوعة في جميع الأنشطة، وإشراك الشباب والأهالي في تنظيم الفعاليات".

وتوقّع المرشد أن تجذب هذه البرامج والفعاليات المنتظرة أكثر من 13 مليون زائر، خلال فترة الصيف هذا العام، مشيراً إلى أنها ستستمر لمدة 110أيام، علاوة على أنها ستوفر أكثر من 8200 فرصة عمل مؤقتة للشباب في تنظيم المهرجانات بمختلف مناطق المملكة.

وتتضمن المهرجانات والفعاليات، المزمع تنظيمها خلال الصيف، ما يزيد عن 1200 نشاط وفعالية، بزيادة بنحو 20 بالمئة عن العام الماضي.

وسيتم تنظيم عدد كبير من الرحلات السياحية إلى مختلف مناطق المملكة، لزيارة المواقع التاريخية والأثرية والمتاحف ومعالم التطور الثقافي والاقتصادي والحضاري، وأيضاً تنظيم المزيد من برامج الرحلات السياحية والمغامرات والاستكشاف بمشاركة الشباب.