السعودية تكشف "خطة" تهريب علي محسن الأحمر من "أنصار الله" (فيديو)

كشف السفير السعودي في اليمن محمد بن سعيد آل جابر، ملابسات مغادرة نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر من العاصمة صنعاء إبان اجتياح جماعة "أنصار الله" للعاصمة في سبتمبر/ أيلول 2014.

وسرد آل جابر، خلال الحلقة الخامسة من برنامج "من الصفر" الذي يبث على قناة "mbc"، رواية مثيرة عن خطة خداع ذكية ومثيرة بغرض تمويه تواجد علي محسن الأحمر في السفارة السعودية، ونقله إلى دار الرئاسة، ومنها عبر طائرة هليوكوبتر إلى السعودية على أنه زوجة السفير السعودي.

وقال السفير السعودي، إن نائب الرئيس علي محسن الأحمر وصل إلى السفارة السعودية وقال للسفير السعودي: أنا في وجه الملك عبد الله، قبل أن يرده اتصال من وزير خارجية المملكة آنذاك سعود الفيصل، مخبراً إياه بأن يحافظ على حياة علي محسن ويعمل على إخراجه من البلاد.

وكان الأحمر حينها يشغل منصباً عسكرياً، هو قائد الفرقة الأولى مدرعات، التي كان يفترض أن تمنع دخول جماعة "أنصار الله" إلى العاصمة اليمنية صنعاء.