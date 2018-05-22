استسلام 19 إرهابيا واعتقال 3 آخرين جنوبي الجزائر

أعلنت السلطات الجزائرية استسلام 19 إرهابيا، واعتقال 3 آخرين، كانوا ينشطون في صفوف المجموعات الإرهابية في منطقة الجنوب منذ بداية شهر نيسان/ أبريل الماضي.

© AP Photo / Uncredited الجزائر تضبط أسلحة مضادة للدبابات في المنطقة الحدودية مع ليبيا

الجزائر — سبوتنيك . أفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، أن "19 إرهابيا سلموا أنفسهم لوحدات الجيش منذ بداية شهر نيسان/ أبريل الماضي في مناطق الجنوب الجزائري".

وأكد البيان "اعتقال ثلاثة إرهابيين آخرين" في نفس المنطقة القريبة من الحدود مع دولتي مالي والنيجر، حيث تنشط مجموعات إرهابية بينها تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" و"داعش" في الصحراء وتنظيم "نصر الإسلام" الذي يقوده الدبلوماسي المالي السابق في الرياض إياد غالي.

وأوضح نفس المصدر أن قوات الجيش استرجعت أيضا 20 قطعة سلاح بينها رشاشات ثقيلة، إضافة إلى كمية من الذخيرة والقنابل اليدوية.

وكشفت وزارة الدفاع الجزائرية عن استسلام ثلاثة إرهابيين خلال اليومين الماضيين في منطقتي أدرار وتمنراست أقصى جنوبي البلاد، بينهم مسؤول في تنظيم إرهابي، ويتعلق الأمر بالإرهابي- أ.مولتافة، المكنى أبو عيسى، الذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية عام 2015 ، كما سلم إرهابي يدعى "أ.البكاي"، نفسه في منطقة تمنراست، حيث كان قد التحق بالمجموعات الإرهابية عام 2016، كما سلم الإرهابي المسمى "غ. لكحل"، المكنى "أسيد"، الذي التحق بالمجموعات الإرهابية عام 2012، نفسه لقوات الجيش في منطقة أدرار جنوبي الجزائر.