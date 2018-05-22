مندوب السعودية في مجلس الأمن: مليشيا الحوثي تنكل باليمنيين

قال عبد الله المعلمي مندوب المملكة العربية السعودية في مجلس الأمن إن "مليشيا الحوثي تمارس أبشع أنواع التنكيل بالشعب اليمني".

وأضاف المعلمي أمام جلسة مجلس الأمن الخاصة بحماية المدنيين في أماكن النزاعات المسلحة اليوم الثلاثاء 22 مايو/ أيار أنه "من المضحك أن يتحدث المندوب الإيراني عن مأساة اليمنيين في حين هم أكثر من تسبب في المأساة الحقيقية لهذا الشعب".

وأشار المعلمي إلى أن تحديث العمليات العسكرية في اليمن يمر بعدة مراحل، وأن التحالف يعمل على تطوير المواقع المستهدفة.

عاجل من #نيويورك | المعلمي: ميليشيا الحوثي تمارس أبشع أنواع التنكيل ضد الشعب اليمنيhttps://t.co/5t3eIvPjBE — صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) May 22, 2018

وأوضح أن قوات التحالف التحالف تلتزم بأقصى درجات الحرص والحيطة في اليمن.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن أكثر من 128 مليون شخص في العالم أصبحوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، بسبب الصراعات والنزاعات المسلحة.

وأوضح غوتيريش، اليوم الثلاثاء في كلمة أمام مجلس الأمن حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، إن "أكثر من 128 مليون شخص في العام بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، والسبب في معاناتهم هو الصراعات".

وأضاف "الأمم المتحدة سجلت العام الماضي حالات موت وإصابة أكثر من 26 ألف مدني، في 6 دول فقط، وهي أفغانستان وجمهورية أفريقيا الوسطى والكونغو والعراق والصومال واليمن".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ، منذ 26 مارس/ آذار 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد معاقل جماعة "أنصار الله" في اليمن، دعما لقوات الرئيس هادي.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.