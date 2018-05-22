فرد من الأسرة المالكة عن حادث الخزامي: كان المقصود به محمد بن سلمان

تحدث الأمير المنشق عن الأسرة الحاكمة السعودية، خالد بن فرحان آل سعود، لموقع "ميدل إيست أي" البريطاني عن حادث إطلاق النار الذي شهده حي الخزامي.

وقال ابن فرحان للموقع: "لا تتوفر لدي معلومات محددة حول من يقف وراء ذلك، ولكني أفكر في الأمر من ناحية منطقية. هذه الطائرة من غير طيار يمكن الحصول عليها بـ100 يورو".

© REUTERS / Jonathan Ernst أمير سعودي يطالب أعمامه بالإطاحة بالملك سلمان وإنقاذ المملكة

وأضاف "حينما يدور الأمر حول إطلاق نار بالمدافع الثقيلة استمر لمدة ساعة كاملة، لا يكون منطقيا أن الأمر يتعلق بطائرة بدون طيار. أعتقد أن ما حدث لم يكن بالضرورة محاولة لإسقاط محمد بن سلمان، ولكن كان مجرد عملا احتجاجيا ضده".

وكان المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض، أعلن أنه عند الساعة 19:50 بتوقيت مكة، لاحظت إحدى النقاط الأمنية في حي الخزامي بمدينة الرياض، تحليق طائرة لاسلكية صغيرة ذات تحكم عن بعد من نوع "درون".

وأوضح المتحدث وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن ذلك النوع من الطائرات غير مصرح به، الأمر الذي اقتضى تدخل رجال الأمن والتعامل معها وفقا للأوامر.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يظهر من خلالها أصوات إطلاق نار، زعم نشطاء أنها داخل أحد القصور الملكية الواقعة في حي الخزامي بالعاصمة السعودية الرياض.