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23:56 22 مايو/ أيار 2018
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    اليمن

    التحالف يستهدف 3 محافظات يمنية بـ13 غارة

    © AP Photo / Hani Mohammed
    العالم العربي
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    شن طيران التحالف بقيادة السعودية سلسلة غارات على محافظة حجة شمال غربي اليمن، بالتزامن مع غارات أخرى على محافظتي الحديدة وصعدة في اليمن.

    صنعاء — سبوتنيك. ذكر مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" أن "طيران التحالف قصف بـ10 غارات اليوم الثلاثاء 22 مايو/ أيار، محافظة حجة توزعت بـ7 غارات على مديرية حرض و3 غارات أطراف مديرية ميدي".

    أنصار الله
    © AP Photo / Hani Mohammed
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    وأضاف "أن الغارات أعقبت قصفاً مدفعياً شنه مسلحو "أنصار الله" على تجمعات لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي شمال صحراء ميدي، أوقع خسائر في صفوفهم".

    محافظة صعدة الحدودية مع السعودية هي الأخرى تعرضت إلى قصف جوي للتحالف وآخر مدفعي وصاروخي للجيش السعودي.

    وأوضح المصدر أن "طيران التحالف استهدف بغارة الطريق العام في منطقة النظير بمديرية رازح، فيما تعرضت مناطق متفرقة في مديرية رازح الواقعة على الشريط الحدودي إلى قصف مدفعي وصاروخي أدى إلى إصابة امرأة وإلحاق أضرار مادية".

    أما في محافظة الحديدة غربي اليمن، "شن طيران التحالف غارة على منطقة الكثيب في مديرية الميناء بمدينة الحديدة، واستهدف بأخرى سيارة على الطريق العام في منطقة المجيليس بمديرية التحيتا جنوب الحديدة"، حسب المصدر.

    يذكر أن التحالف العربي بقيادة السعودية، يشن منذ 26 مارس 2015، غارات مكثفة على مواقع جماعة "أنصار الله" وحلفائهم، المسيطرين على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم شمال اليمن، في محاولة لمؤازرة قوات الجيش الموالية للرئيس هادي لانتزاع السيطرة على مجمل الأراضي اليمنية بعد سيطرة جماعة "أنصار الله" عليها في يناير 2015.    

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار الصراع في اليمن, غارات التحالف العربي على اليمن, التحالف العربي, اليمن
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