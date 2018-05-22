رئيس مجلس النواب الليبي يطالب بالإسراع في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية

بنغازي — سبوتنيك. قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبد الكريم المريمي في بيان إن "المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي قال في كلمته خلال جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء إن الانتقال إلى مدينة بنغازي يحتاج إلى حضور أعضاء مجلس النواب من كل مناطق ليبيا للتشاور وأخذ الترتيبات اللازمة لذلك من جميع النواحي".
وتابع "على مجلس النواب إقرار قانوني الانتخابات البرلمانية والرئاسية وبشكل عاجل خاصة وأن الحوارات والنقاشات في جولات الحوار من بدايتها حتى الآن لم تسفر إلى النتائج التي يأملها المواطن الليبي وأن الانقسامات في كل الأجسام التشريعية والتنفيذية والمالية هي التي تتطلب انتخابات عاجلة وعلى الشعب الليبي وكل الجهات المسؤولة تحمل مسؤوليتها لإجراء انتخابات لإنقاذ الوطن والمواطن".
وعقد مجلس النواب الليبي في طبرق الليبية جلسته اليوم الثلاثاء 22 أيار/ مايو ، برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى وبحضور معالي النائب الثاني الدكتور أحمد حومة وعدد من أعضاء مجلس النواب لمناقشة موضوع انتقال المجلس إلى مدينة بنغازي الليبية.
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