تسجيل
23:56 22 مايو/ أيار 2018
مباشر
    بحث
    مجلس النواب الليبي يدعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام الجاري

    رئيس مجلس النواب الليبي يطالب بالإسراع في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية

    © AP Photo / MOHAMED BEN KHALIFA
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    طالب رئيس مجلس النواب الليبي في طبرق (شرقي البلاد) عقيلة صالح بالإسراع في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد، مشيرا إلى أن انتقال مجلس النواب إلى مدينة بنغازي يحتاج لحضور كامل الأعضاء للتشاور وأخذ الترتيبات اللازمة.

    بنغازي — سبوتنيك. قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبد الكريم المريمي في بيان إن "المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي قال في كلمته خلال جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء إن الانتقال إلى مدينة بنغازي يحتاج إلى حضور أعضاء مجلس النواب من كل مناطق ليبيا للتشاور وأخذ الترتيبات اللازمة لذلك من جميع النواحي".

    مجلس النواب الليبي
    egynews.net
    مجلس النواب الليبي يستعد للانتقال إلى مقره الرئيسي في بنغازي
    وأضاف المريمي أن "صالح نبه على مجلس النواب أن يتجه إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بشكل عاجل لأن مجلس النواب الحالي في أغسطس القادم يكون له 4 سنوات وهي المدد المتعارف عليها لمدة عمل البرلمانات في معظم أنحاء العالم خاصة وأن انتخاب مجلس نواب جديد قد ينهي الانقسام المؤسساتي في الدولة الليبية".

    وتابع  "على مجلس النواب إقرار قانوني الانتخابات البرلمانية والرئاسية وبشكل عاجل خاصة وأن الحوارات والنقاشات في جولات الحوار من بدايتها حتى الآن لم تسفر إلى النتائج التي يأملها المواطن الليبي وأن الانقسامات في كل الأجسام التشريعية والتنفيذية والمالية هي التي تتطلب انتخابات عاجلة وعلى الشعب الليبي وكل الجهات المسؤولة تحمل مسؤوليتها لإجراء انتخابات لإنقاذ الوطن والمواطن".

    وعقد مجلس النواب الليبي في طبرق الليبية  جلسته اليوم الثلاثاء 22 أيار/ مايو ، برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى وبحضور معالي النائب الثاني الدكتور أحمد حومة وعدد من أعضاء مجلس النواب لمناقشة موضوع انتقال المجلس إلى مدينة بنغازي الليبية.    

    انظر أيضا:

    رسميا.. إيطاليا تحسم الجدل حول تنفيذ عملية عسكرية في ليبيا
    دبابات ومدرعات وأسلحة ثقيلة تتجه إلى درنة شرقي ليبيا
    ليبيا: قرار عسكري لإحباط مخططات أجنبية في الجنوب
    بالفيديو... مشاهد مروعة لتعذيب 21 مصريا في ليبيا
    ليبيا: إعادة دبابات شاركت في حرب تموز 1977 إلى الخدمة
    عودة رفات مصريين إلى وطنهم قتلهم "داعش" ليبيا في 2015
    "الوطنية لحقوق الإنسان" في ليبيا تصدر بيانا بشأن خرق الهدنة في مدينة سبها
    اجتماعات عاجلة في ليبيا لوقف الاقتتال في سبها قبل حلول رمضان
    ترحيل 161 مصريا من المهاجرين غير الشرعيين شرقي ليبيا
    السبب الحقيقي وراء تدويل قضية الصحفيين التونسيين المختفين في ليبيا
    الكلمات الدلالية:
    الأزمة الليبية, مجلس النواب الليبي, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    الرئيس فلاديمير بوتين يهدي باقة من الأزهار لمستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل لدى وصولها مدينة سوتشي، روسيا 20 مايو/ أيار 2018
    باقات من الأزهار من ساسة العالم
    العقوبات لا ترحم أحدا في المنطقة... حتى من يدعمها
    العقوبات لا ترحم أحدا في المنطقة... حتى من يدعمها
    توزع القوى السياسية في مجلس النواب العراقي
    توزع القوى السياسية في مجلس النواب العراقي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك