مندوب السعودية بمجلس الأمن: ميليشيات إيران تمارس القتل المنظم في أكثر من بلد

قال عبد الله المعلمي، مندوب السعودية لدى مجلس الأمن إن "ميليشيات إيران تمارس القتل المنظم في أكثر من بلد".

وأضاف المعلمي أمام جلسة مجلس الأمن الخاصة بحماية المدنيين في أماكن النزاعات المسلحة اليوم الثلاثاء 22 مايو/ أيار أنه "من المضحك أن يتحدث المندوب الإيراني عن مأساة اليمنيين في حين هم أكثر من تسبب في المأساة الحقيقية لهذا الشعب".

وتحدث عبد الله المعلمي مندوب المملكة العربية السعودية في مجلس الأمن حول "مليشيا الحوثي تمارس أبشع أنواع التنكيل بالشعب اليمني".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية، بهرام قاسمي، ردا على التصريحات الأخيرة المعادية لإيران والتي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأنها "مزاعم مكررة وفارغة ولا أساس لها".

وقال قاسمي في تصريحات نقلها موقع "وزارة الخارجية الإيرانية"، إن ما ذكره وزير الخارجية الأمريكي بشأن الشراكة مع السعودية، هي شراكة في سياق زعزعة الاستقرار وإثارة الحروب وتصعيد سباق التسلح والتطرف المبني على مغامرات بعض الساسة السعوديين عديمي الخبرة ومثيري الحروب".