قرارات هامة لمجلس الوزراء السعودي

وقرر المجلس الموافقة على تعديل اسم "هيئة تطوير المدينة المنورة" إلى "هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة"، حسب وكالة الأنباء السعودية.
كما قرر المجلس حذف كلمة "العليا" أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والمراسيم والأوامر والقرارات واللوائح والتعليمات.
صورة من #السعودية | #خادم_الحرمين_الشريفين خلال ترؤسه جلسة #مجلس_الوزراء بقصر السلام في #جدةhttps://t.co/gbB0VBGPRr pic.twitter.com/JMGvm1m6Kt— صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) May 22, 2018
ووافق المجلس على ترقية عدد من الموظفين الكبار في الوزارات.
#جدة | #السعودية تجدد موقفها الرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب https://t.co/gbB0VBGPRr pic.twitter.com/F5t7t77CBQ— صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) May 22, 2018
وفوض المجلس وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الحماية الاجتماعية بين البلدين.
وجدد المجلس "موقف المملكة الرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب".
صور من #السعودية | ولي العهد خلال جلسة #مجلس_الوزراء بقصر السلام في #جدةhttps://t.co/gbB0VBGPRr pic.twitter.com/7r4UzgHk3A— صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) May 22, 2018
وعقدت جلسة المجلس بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قصر السلام بجدة.
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