"أنصار الله" يقصفون مواقع عسكرية سعودية

شن مسلحو جماعة أنصار الله قصفا على مواقع للجيش السعودي في قطاعي جيزان ونجران جنوب غربي المملكة.

وذكر مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك"، أن مسلحي أنصار الله استهدفوا بالمدفعية يوم الثلاثاء 22 مايو/ أيار، مواقع وتجمعات عسكرية سعودية وأخرى يمنية للرئيس عبدربه منصور هادي في قرية الحثيرة ومنطقة الطوال بجيزان.

وأضاف "قصف مدفعي مماثل نفذه أنصار الله على مواقع لقوات هادي في التبة الرملية وتجمعات أخرى قبالة منفذ الخضراء في نجران".

في السياق، بثت قناة المسيرة الناطقة باسم جماعة أنصار الله مشاهد لعملية إحباط مسلحي الجماعة، الأحد، زحفا للجيش السعودي وقوات يمنية مدعومة بغطاء جوي باتجاه جبل إم بي سي في جيزان.

وأظهرت المشاهد التي وثقتها وحدة الإعلام الحربي التابعة لجماعة أنصار الله، استدراج مسلحي الجماعة آليات ومدرعات سعودية، وإعطابهم مدرعة وآلية منها، واستهداف عسكريين سعوديين بعمليات قنص أسفرت عن مقتل ضابط وجندي، وسط تحليق لمروحيات الأباتشي للتحالف في سماء المنطقة.

وبيّنت المشاهد استيلاء مسلحي أنصار الله على عتاد عسكري متنوع خلال التصدي لمحاولة القوات السعودية واليمنية استعادة السيطرة على جبل "إم بي سي" في جيزان، وذلك عقب أيام من اقتحامه من مقاتلي أنصار الله.