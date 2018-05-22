بعد سؤال الملك سلمان عن تغير طعم ماء زمزم... فيلم وثائقي عن مراحل تعبئتها (فيديو)

طرحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، فيلما وثائقيا، يتناول المراحل التي تمر بها عملية زمزم من بئر يبعد 21 مترا عن الكعبة حتى وصولها إليها، عبر وسائل آمنة وصحية للشاربين.

ويوضح الوثائقي الذي يحمل اسم "زمزم… الماء المبارك" كيف تضخ بئر زمزم المياه العذبِ بمعدل يصل في حده الأَدنى إِلى 11 لتر في الثانية، وفي أقصى معدلاته يصل إلى 18 لتير ونصف في الثانية، وتستقر هذه البئر في محيط الكعبة بعق 31 مترا فقط، وفقا لـ وكالة الأنباء السعودية (واس).

© AP Photo / Saudi Press Agency الملك سلمان يسأل عن طعم ماء زمزم

كذلك يسلط الفيلم الضوء على بداية رحلة ضخ المياه من البئر، بواسطة مضختين هائلتين، تعملان بالتناوب على مدار 24 ساعة، وترسل إلى مشروع الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، لسقيا زمزم في منطقة كدى، عبر دفع آلي من أنابيب مخصوصة للمحافظة على خصائصه.

كما يستعرض الفيلم الوثائقي، الجهود التي تبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، من أجل ضخ المياه الى المسجد النبوي بالمدينة المنورة، عبَ صهاريج مجهزة بمواصفَات قياسية يتم تأمين أغطيتها ومحابسها بأقفال، بحيث لا تفتح إلا عن طريق الموظف المختص في المسجد النبوي، بمعدل 150 ألف لتر في الأَيامِ العادية، أما في المواسمِ فيصل إِلى 400 ألف لتر.

كما يشرح الفيلم كيفية تعبئة ماء زمزم في حافظات معقمة ومبردة عددها 40 ألف حافظة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، مع مراعاة تقديم المياه مبردة وغير مبردة حسب رغبات الزوار والمصلين.

ويأتي طرح الفيلم الوثائقي "زمزم… الماء المبارك"، بعد توجيه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، سؤالا إلى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، بشأن ماء زمزم.

ودعا الملك سلمان المسؤولين إلى المحافظة على جودة مياه زمزم، مشيراً إلى أنه لاحظ تغيرا في طعم ماء هذا النبع. وكشف السديس، لصحيفة "عكاظ" السعودية، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من العاهل السعودي، تساءل فيه للاطمئنان على سلامة ونقاء ماء هذا النبع قائلا: "كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم، هل تضيفون عليه شيئا؟ حافظوا على جودة ماء زمزم".