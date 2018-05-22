الحكومة التونسية تنهي عمل هيئة الحقيقة والكرامة

تسلمت، اليوم الثلاثاء 22 مايو/أيار، رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين مراسلة رسمية من رئاسة الحكومة تعلمها فيها بانتهاء عمل الهيئة بنهاية شهر مايو وانتهاء الأربع سنوات وهي المدة المحددة لعملها.

وطالبتها بتسليم تقريرها الاداري والمالي للرئاسات الثلاث حسب ما ينص عليه قانون عملها كما طالبتها بتسليم وثائقها إلى الأرشيف الوطني وإنهاء إلحاق كل الموظفين الذين ألحقوا بالهيئة والعودة إلى مواقعهم الإدارية السابقة، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".

© REUTERS / MOAS/Jason Florio تونس: اتهام شخصين بالتسبب في غرق 46 مهاجرا

وكان عماد الخميري، المتحدث باسم حركة النهضة التونسية، قد صرح في وقت سابق بأن تصويت البرلمان على تمديد عمل هيئة الحقيقة والكرامة يشوبه الكثير من الخلل الإجرائي والشكلي، بما يجعله دون صلاحية في قرار التمديد من عدمه.

وفي وقت سابق، كانت هيئة الحقيقة والكرامة، قد أعلنت أنها ستواصل عملها على الرغم من إقرار البرلمان التونسي، في مارس/ آذار الماضي، وقف التفويض الموكل لها.