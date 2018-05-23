تفاصيل جديدة "مروعة" حول العثور على جثة مسؤول سعودي

كشفت مصادر مقربة من رئيس المجلس البلدي في بريدة، إبراهيم الغصن عن تطورات جديدة وملابسات مهمة بشأن حادث مقتله، وفقا لصحيفة "عاجل" السعودية.

ووفقا لما ذكرته الصحيفة، أوضحت المصادر أنه تم العثور على الجثة في أحد المستودعات ببريدة، وأنه كان مكبلا، كما أكد أحد أقاربه وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

وأوضحت المعلومات عثور البحث الجنائي على أثار دماء بمركبة الضحية، و ما تزال السلطات تحقق في الحادث.

وعثرت الجهات الأمنية السعودية، اليوم الثلاثاء على جثة إبراهيم الغصن، والذي كان يشغل قبل منصبه الحالي، رئاسة اللجنة الوطنية للمحامين.