تفاصيل جديدة "مروعة" حول العثور على جثة مسؤول سعودي

ووفقا لما ذكرته الصحيفة، أوضحت المصادر أنه تم العثور على الجثة في أحد المستودعات ببريدة، وأنه كان مكبلا، كما أكد أحد أقاربه وجود شبهة جنائية وراء الحادث.
وأوضحت المعلومات عثور البحث الجنائي على أثار دماء بمركبة الضحية، و ما تزال السلطات تحقق في الحادث.
وعثرت الجهات الأمنية السعودية، اليوم الثلاثاء على جثة إبراهيم الغصن، والذي كان يشغل قبل منصبه الحالي، رئاسة اللجنة الوطنية للمحامين.
عثر رجال الضبط الجنائي بمدينة بريده علي جثمان الدكتور إبراهيم الغصن رئيس المجلس البلدي ببريده مقتولًا بأحد المستودعات ومازالت جهات الضبط تواصل التحريات.. نسال الله له المغفره والرحمة ويسكنه جنات النعيم وأن يجبر مصاب أهله وأبنائه وعائلته.. pic.twitter.com/PAjKXZ6sWr— ملتقى عنيزة الإعلامي (@maglees_onaizah) May 22, 2018
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