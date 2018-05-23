ماكرون وابن سلمان يتفقان على موعد المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان في اليمن

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان،مسألة عقد المؤتمر الإنساني حول اليمن، والذي كان سبق وتم الاتفاق على تنظيمه، في أواخر شهر حزيران/ يونيو المقبل في باريس.

باريس — سبوتنيك. وجاء في بيان قصر الإيليزيه: "إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن نايف اتفقا خلال اتصال هاتفي على عقد المؤتمر الإنساني حول اليمن، والذي كان سبق وتم الاتفاق على تنظيمه، في أواخر شهر يونيو المقبل في باريس".

© AP Photo / Cliff Owen فرد من الأسرة المالكة عن حادث الخزامي: كان المقصود به محمد بن سلمان

وأضافت الرئاسة الفرنسية أن:

الرئيس الفرنسي ماكرون ،أكد لابن سلمان على تمسك فرنسا بتعهدها العمل على الملف النووي الإيراني والأزمة في سوريا وفي اليمن، وعلى ضرورة إيجاد حل سلمي تفاوضي للأزمات في المنطقة.

وأشار البيان إلى أن "الرئيس الفرنسي تطرق مع ولي العهد السعودي لموضوع حقوق الإنسان في السعودية".

يذكر أن الرئيس الفرنسي أيمانويل ماكرون، كان قد أعلن في وقت سابق، بأن باريس والرياض قد اتفقتا على عقد مؤتمر إنساني حول الوضع في اليمن، في الصيف المقبل.