اليمن... معارك في محيط مجمع حكومي غرب صعدة

تصاعدت المعارك، اليوم الأربعاء 23 مايو/أيار، بين قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بالتحالف ومسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

صنعاء — سبوتنيك. وذكر مصدر في المركز الإعلامي للجيش اليمني "ان لواء القوات الخاصة حقق تقدما في منطقة الملاحيط مركز مديرية الظاهر، واقترب من السيطرة على المجمع الحكومي للمديرية غرب صعدة".

© REUTERS / POOL ماكرون وابن سلمان يتفقان على موعد المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان في اليمن

وأضاف:

أن معارك عنيفة تدور في محيط المجمع الحكومي، يتكبد خلالها الحوثيون العديد من القتلى والجرحى، وتم إعطاب آليتين عسكريتين.

وكان الجيش سيطر، الأحد الماضي، على الطريق الرابط بين الملاحيط في صعدة وحرض في حجة، عقب تأمينه سلسلة جبال أبو النار الممتدة من حدود صعدة إلى مديرية حرض.

في سياق متصل، بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان،مسألة عقد المؤتمر الإنساني حول اليمن، والذي كان سبق وتم الاتفاق على تنظيمه، في أواخر شهر حزيران/ يونيو المقبل في باريس.