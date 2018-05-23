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    المشاركون في سباق الفروسية Gallops of Morocco في صحراء مرزوقة في جنوب الصحراء المغربية في 2 مارس/ آذار 2018

    الإمارات تؤيد مغربية الصحراء وتندد بتدخلات إيران

    © AFP 2018 / Fadel Senna
    العالم العربي
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    أعربت الإمارات، اليوم الأربعاء 23 مايو/أيار عن تأييدها لمغربية الصحراء ونددت بالأنشطة الإرهابية لكل من حزب الله وجبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال إقليم الصحراء عن المغرب.

    نواكشوط — سبوتنيك. وأكد البيان الختامي لأشغال اللجنة المغربية — الإماراتية المشتركة في دورتها الخامسة على "مغربية الصحراء وعلى أن أي حل لهذا النزاع الإقليمي المفتعل لا يمكن أن يكون إلا في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية".

    علم المغرب
    © flickr.com/ Marek Kubica
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    وجددت الإمارات تنديدها بـ "الأنشطة الإرهابية التي تجمع حزب الله بالبوليساريو"، وسعيهما للمس بأمن واستقرار المملكة ووحدتها الترابية".

    وكان لافتا ترأس وزير الخارجية عبد الله بن زايد لأشغال اللجنة المشتركة التي التأمت بأبوظبي، والتي يترأسها عادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش.

    وقال عبد الله بن زايد آل نهيان، أن "العلاقات المتميزة التي تربط الإمارات والمغرب هي اليوم في أجمل صورها ولا بد من استمرار هذه الجهود المبذولة في تحقيق الإنجازات على الصعد كافة".

    وأضاف:

    أن انعقاد الدورة الخامسة للجنة المشتركة بين البلدين يأتي في ظل ما تواجهه المنطقة من تحديات وحالة غير مسبوقة من عدم الاستقرار وتصاعد العنف في العديد من الدول العربية وتنامي خطر الجماعات المتطرفة.

    وأكد "نؤكد مساندتنا الدائمة للمغرب في قضيتها حول دعم مبادرتها للحكم الذاتي في الصحراء ونقف مع كل الإجراءات التي تتخذها المغرب لمواجهة أي تحد لوحدة ترابها".

    وأضاف "كما ندين التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية وعلى رأسها التدخلات الإيرانية، ونؤكد دعم دولة الإمارات الدائم للمغرب في كافة الإجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن في الآونة الأخيرة".

    ووقع المغرب والإمارات ثلاث مذكرات تفاهم في مجالات الثقافة والصناعة والاستثمار.

     

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    الكلمات الدلالية:
    إجراءات, تأييد, تنديد, حزب الله, البوليساريو, عبد الله بن زايد آل نهيان, إيران, المغرب, الصحراء المغربية, الإمارات
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