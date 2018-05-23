مقتل 5 عسكريين سعوديين بمعارك مع "أنصار الله"

أعلنت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأربعاء 23 مايو/أيار، مقتل خمسة من الجيش السعودي بينهم ضابط بمعارك حدودية مع مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين".

صنعاء — سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء السعودية وصحف سبق وهتون السعودية أن "النقيب أحمد بن وابل الوابل، قتل مع 4 جنود خلال معارك مع مسلحي أنصار الله في الحد الجنوبي وهو مصطلح يستخدمه السعوديون للتعبير عن المعارك الدائرة في جيزان ونجران وعسير الحدودية مع اليمن".

وأفادت وسائل الإعلام السعودية بأسماء العسكريين المقتولين وهم: رئيس الرقباء حمد بن محمد مقهد حمدي، العريف ظافر دشيّش الخثعمي، الجندي أول محمد بن يحيى عبدالله سحاري، الجندي حسن بن جابر مفرح هروبي.

يذكر أن مسلحي أنصار الله ينفذون هجمات على مواقع وتجمعات للجيش السعودي في المناطق الحدودية بجيزان ونجران وعسير، تتنوع بين قصف وكمائن وعمليات قنص، كرد على العمليات العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن منذ 26 مارس/آذار 2015.